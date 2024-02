Η Φαίη Ρουμπίνη είναι τραγουδίστρια η οποία έχει χαράξει τη δική της πορεία στη μουσική βιομηχανία και τα τραγούδια της σημειώνουν πάντα επιτυχία. Έχει εμφανιστεί σε πολλές γνωστές νυχτερινές πίστες της Ελλάδος, ενώ έχει συνεργαστεί με πληθώρα Ελλήνων καλλιτεχνών.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

Η καταγωγή και οι σπουδές της

Η καταγωγή της είναι από το Κιλκίς, ωστόσο η Φαίη Ρουμπίνη έχει μεγαλώσει στην Θεσσαλονίκη. Έχοντας δείξει από μικρή ηλικία το ταλέντο της, αποφάσισε να κάνει σπουδές κιθάρας.

Λίγα λόγια για την επαγγελματική της ζωή

Από πολύ μικρή ηλικία η Φαίη Ρουμπίνη τραγουδούσε συνέχεια και δεν άργησε να φανεί το ταλέντο της γύρω από τη μουσική και το τραγούδι. Έτσι, λίγα χρόνια αφότου έγινε 18 χρονών ξεκίνησε να εμφανίζεται σε νυχτερινά μαγαζιά, ενώ παράλληλα άρχισε να κυκλοφορεί και τα δικά της κομμάτια.

Πολλά τραγούδια της έχουν γίνει επιτυχίες, ενώ έχει καταφέρει να συνεργαστεί με πληθώρα Ελλήνων τραγουδιστών. Ευρύτερα γνωστή έγινε μέσω του τραγουδιού «Πού ξαπλώνεις πού κοιμάσαι», όπως επίσης και του «Σβήνω τηλέφωνα» και μάλιστα έχει κάνει εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ξεσηκώνοντας τους θαυμαστές της με τα τραγούδια της.

Η συμμετοχή στο J2US

Η Φαίη Ρουμπίνη είναι μία από τις τραγουδίστριες που απολαμβάνουμε στο J2US, η οποία είναι ζευγάρι με τον Θανάση Πάτρα.

Από το πρώτο live φάνηκε η χημεία τους ερμηνεύοντας το τραγούδι 7/7, ενώ τα σχόλια της κριτικής επιτροπής ήταν πάρα πολύ καλά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι που θα φτάσει πολύ μακριά μέσα στο Just the Two Of Us.

