Γυναικοκτονία στη Δράμα: “Πέθαναν” την μητέρα του αστυνομικού – “Ήταν κύριος με τις γυναίκες” λέει φίλος του στο DEBATER

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία από την αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία στην Δράμα και την γυναικοκτονία της 45χρονης αστυνομικού από τον σύντροφό της ο οποίος αργότερα έβαλε τέλος στην ζωή του.

Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα κυκλοφόρησε η φήμη ότι η μητέρα του αστυνομικού πέθανε με τον φίλο του δράστη να μιλάει στο DEBATER και να διαψεύδει το γεγονός. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον φίλο του τονίζοντας πως δεν είχε δείξει επιθετική συμπεριφορά και ότι ήταν ένας “τζέντλεμαν” με τις γυναίκες.

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«Ήταν ένας τζέντλεμαν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έπαθε. Πάντα κύριος με τις γυναίκες. Ένα καλό παιδί. Δεν ξέρω τι έπαθε. Του γύρισε η βίδα; Ο πατέρας του ήταν και αυτός αστυνομικός. Τον έχασε εν ώρα υπηρεσίας. Ήταν στην μηχανή και σκοτώθηκε σε τροχαίο. Πόσα να αντέξει η μάνα του. Δεν μιλιέται η γυναίκα…»

Οι μέχρι τώρα έρευνες δείχνουν η 45χρονη αστυνομικός και ο επίσης αστυνομικός σύζυγός της αντιμετώπιζαν προβλήματα στον γάμο τους. Στο μεταξύ, αύριο στις 11 το πρωί θα τελεστεί, η κηδεία της 45χρονης στο Νευροκόπι από όπου και κατάγεται

“Δεν μπορούσε να ανεχτεί τον χωρισμό”

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τη φρικτή γυναικοκτονία στην Δράμα κρύβονται η ζήλεια και το γεγονός ότι ο δράστης δεν μπορούσε να αποδεχτεί τον χωρισμό από τη μητέρα των δύο παιδιών του.

«Είχαν προβλήματα, η κοπέλα ήθελε να χωρίσουν. Η αιτία πρέπει να είναι ότι ήθελε να χωρίσουν, αυτός δεν ήθελε και δε μπορούσε να το δεχτεί.Σίγουρα ήθελε να φύγει. Καλό κορίτσι, πολύ καλό κορίτσι», ανέφερε στον ΑΝΤ1 μάρτυρας που γνώριζε το ζευγάρι και πρόσθεσε:

«Ο δράστης ήταν καλός, λογικός, χαιρετιόμασταν, μιλούσαμε. Δεν έδειχνε κάτι, ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, να φτάσει σε κάτι τέτοιο. Ακόμα δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε, δεν το πιστεύουμε».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση το τελευταίο διάστημα, άνθρωποι από το περιβάλλον τους αναφέρουν πως έδιναν την εντύπωση ότι προσπαθούσαν να διαχειριστούν την συνθήκη με ηρεμία.

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Γυναικοκτονία στην Δράμα: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του εγκλήματος

Όπως έχει γίνει γνωστό, την Άμεση Δράση ειδοποίησε ο 16χρονος γιος του ζευγαριού, που ανέφερε πως εντόπισε τη μητέρα του τραυματισμένη και αιμόφυρτη, ενώ δίπλα της βρισκόταν ένα μαχαίρι.

Ο 50χρονος αστυνομικός φαίνεται πως αρχικά χτύπησε τη 45χρονη πισώπλατα με σιδερολοστό και αφού την ακινητοποίησε τη μαχαίρωσε τουλάχιστον 8 φορές σε διάφορα σημεία του σώματός της, εγκαταλείποντάς της μέσα σε μια λίμνη αίματος.

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Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, η 45χρονη Αντιγόνη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Δράμας χωρίς σφυγμό, αναπνοή και με πολλαπλά τραύματα από το μαχαίρι του δράστη, σε ζωτικά σημεία του σώματός της.

Αν και οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την επαναφέρουν, λίγο μετά διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

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Λίγες ώρες μετά, οι γιατροί του νοσοκομείου κλήθηκαν να εξετάσουν και τον δράστη της γυναικοκτονίας και εν διαστάσει σύζυγό της. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο σημείο έχοντας τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, ενώ ήταν ήδη νεκρός, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι αυτοκτόνησε.

Ο ίδιος μετά τη δολοφονία της 45χρονης οδήγησε μέχρι ένα απομονωμένο σημείο στη Δράμα, για να αφαιρέσει τη ζωή του. Μάλιστα, φέρεται ότι χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο.

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Τραγικές φιγούρες αυτής της τραγωδίας είναι και τα δύο παιδιά της οικογένειας, ο 16χρονος και η κόρη τους που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη.

Οι εισαγγελικές αρχές καλούνται να αρχίσουν τις διαδικασίες για το ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού.

Η ανατριχιαστική ανάρτηση της 45χρονης λίγες ημέρες πριν

Εν τω μεταξύ, η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είχε κάνει η άτυχη Αντιγόνη 12 ημέρες πριν τη δολοφονία της προκαλεί ανατριχίλα.

ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή» έγραφε.

«Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ’ τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ’ τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή» έγραφε.