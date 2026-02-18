Η Αναστασία παρουσιάζει ένα ατμοσφαιρικό cinematic video clip για το «Βρέχει»

Το νέο videoclip για το single «Βρέχει» αποκάλυψε η Αναστασία, όπου μέσα από μια κινηματογραφική προσέγγιση με έντονο συμβολισμό, μεταφέροντας οπτικά τη δυναμική και συναισθηματική ένταση του τραγουδιού.

Στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα, με φόντο ένα παγωμένο ατμοσφαιρικό σκηνικό, το οποίο καθορίζει την αισθητική και τη δυναμική του videoclip.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το concept του video clip επικεντρώνεται στη διαδικασία της εσωτερικής αλλαγής και της μετάβασης που ακολουθεί μετά από μια έντονη εμπειρία. Η Αναστασία, μέσα σε ένα ψυχρό και ατμοσφαιρικό σκηνικό, αποτυπώνει τη σύγκρουση ανάμεσα στις αναμνήσεις και την πραγματικότητα, φέρνοντας στην επιφάνεια μια πιο ώριμη και δυναμική πλευρά του χαρακτήρα της.

Κεντρικό στοιχείο του οπτικού concept είναι η παρουσία των αλόγων, τα οποία λειτουργούν ως σύμβολα δύναμης, έντασης και ακατάστατης κίνησης. Η εμφάνισή τους δημιουργεί μια έντονη αντίθεση με το παγωμένο περιβάλλον, ενισχύοντας την κινηματογραφική ροή και τη δυναμική του clip.

Με μια λιτή σκηνοθετική προσέγγιση και μοντέρνα αισθητική, το video clip του «Βρέχει», το οποίο επιμελήθηκε ο Bodega, προσφέρει μια νέα οπτική διάσταση στο τραγούδι, υπογραμμίζοντας τη μουσική του ταυτότητα και παρουσιάζοντας μια φρέσκια κατεύθυνση για την Αναστασία, εστιάζοντας στη δύναμη της εικόνας και του συναισθήματος.

Σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες κυκλοφορεί το «Βρέχει», από τη Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.