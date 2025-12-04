Αναστασία: «Πήγα στον ψυχολόγο γιατί πάθαινα κρίσεις πανικού και ήθελα μία απάντηση» (Βίντεο)

Μία εξομολόγηση έκανε η γνωστή τραγουδίστρια Αναστασία και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που βίωσε στο παρελθόν με κρίσεις πανικού και άγχους.

Στο vidcast της εφημερίδας «Μακεδονία» βρέθηκε καλεσμένη η καλλιτέχνιδα και όσα είπε μεταδόθηκαν το πρωί της Πέμπτης (04/12) στην εκπομπή «Happy Day».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο λόγος που πήγα στον ψυχολόγο εγώ, είναι γιατί πάθαινα κρίσεις πανικού, κρίσεις άγχους και ήθελα μία απάντηση στο τι μπορώ να κάνω για να το αποφεύγω. Το βρήκα», είπε αρχικά η Αναστασία.

«Από τότε μου έρχεται, μου “χτυπάει την πόρτα” και του λέω “άμα θες, μπες. Εγώ εδώ είμαι, σ’ αγαπάω”. Ζεις πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ έντονα. Όταν όμως γυρίζεις στο σπίτι, πας να ξαπλώσεις και ηρεμεί το σώμα σου…. χτυπάει η πόρτα», εξομολογήθηκε ακόμα η Αναστασία.