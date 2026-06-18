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ΕΛΛΑΔΑ

Δυτική Αττική: Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη καταστήματος με «μαϊμού» επώνυμα είδη (Εικόνες & Βίντεο)

Κατασχέθηκαν 788 τεμάχια παραποιημένων ειδών ένδυσης

Δυτική Αττική: Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη καταστήματος με «μαϊμού» επώνυμα είδη (Εικόνες & Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίστηκε σε περιοχή της Δυτικής Αττικής κατάστημα πώλησης ρούχων, στο οποίο διαπιστώθηκε η ύπαρξη απομιμητικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 17ης Ιουνίου 2026, με τη συμμετοχή στελεχών του Τμήματος Προστασίας Οικονομίας και τη συνδρομή ειδικής επιχειρησιακής ομάδας της Δ.Α.Ο.Ε., συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

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Κατά την έρευνα στους χώρους του καταστήματος κατασχέθηκαν συνολικά 788 τεμάχια παραποιημένων ειδών ένδυσης, τα οποία έφεραν πλαστά λογότυπα γνωστών εταιρειών.

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Οι αρμόδιες αρχές ενημέρωσαν τις εταιρείες των οποίων τα σήματα είχαν παραποιηθεί, ενώ από τον έλεγχο δειγμάτων επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για προϊόντα απομίμησης γνήσιων εμπορευμάτων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα είδη ρουχισμού καταστράφηκαν.

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