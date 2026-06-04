Τα γενέθλιά του έχει σήμερα (4/6) ο Γιάννης Παπαμιχαήλ και επέλεξε να γιορτάσει αυτή την ιδιαίτερη ημέρα με έναν πολύ ξεχωριστό και συγκινητικό τρόπο, κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα σπάνιο στιγμιότυπο από τα παιδικά του χρόνια.

Με την ανάρτηση αυτή, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια όλο τον κόσμο για τις αμέτρητες ευχές και τα μηνύματα αγάπης που δέχτηκε για τα γενέθλιά του.

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Η φωτογραφία που επέλεξε να δημοσιεύσει μας μεταφέρει πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στο μακρινό 1974, κατά τη διάρκεια της γιορτής των γενεθλίων του όταν ήταν ακόμη μικρό παιδί.

Στο σπάνιο αυτό φωτογραφικό κλικ, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ποζάρει χαμογελαστός ανάμεσα στους γονείς του, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Η εικόνα αποπνέει μια ζεστή, οικογενειακή ατμόσφαιρα από μια εποχή που το λαμπερό ζευγάρι του ελληνικού κινηματογράφου βρισκόταν στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Το συγκεκριμένο ιστορικό στιγμιότυπο έχει και μια επιπλέον καλλιτεχνική αξία, καθώς τραβήχτηκε από τον Κλεισθένη. Ο γνωστός και αγαπημένος φωτογράφος ήταν ο προσωπικός άνθρωπος της Αλίκης Βουγιουκλάκη πίσω από τον φακό, έχοντας συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με τη μεγάλη σταρ.

Ο Κλεισθένης είχε την τύχη και το ταλέντο να απαθανατίσει μερικές από τις πιο σημαντικές, λαμπερές αλλά και βαθιά προσωπικές στιγμές της ζωής και της καριέρας της Αλίκης, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά.

«Άρχισαν οι ευχές για τα γενέθλια μου. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σας εύχομαι τα καλύτερα! Η φωτογραφία είναι από γενέθλια μου το 1974 και αυτήν την τράβηξε ο προσωπικός φωτογράφος της μητέρας μου ο Κλεισθένης. Και φέτος μετά από πολλά χρόνια προετοιμασίας θα γίνει πραγματικότητα η κυκλοφορία του λευκώματος η Αλίκη μέσα από το φακό του Κλεισθένη με πολλές αδημοσίευτες φωτογραφίες και την επιμέλεια του μοναδικού στο είδος του Μάκη Δελαπόρτα», έγραψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ.

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Η ανάρτηση που έκανε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στο Instagram: