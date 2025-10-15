H Κιμ Καρντάσιαν λανσάρει εσώρουχα με τρίχες – έγιναν sold out σε λίγες ώρες

Η Κιμ Καρντάσιαν κυκλοφόρησε μία νέα σειρά εσωρούχων, τα οποία έχουν τρίχες.

Συγκεκριμένα, η νέα σειρά της εταιρείας Skims έχει όνομα «The Ultimate» και είναι μια συλλογή εσωρούχων με τρίχες. Η Κιμ Καρντάσιαν παρουσίασε τη συλλογή με ένα βίντεο που θύμιζε τηλεπαιχνίδι των 70s, με τον τίτλο «Does the Carpet Match the Drapes?» – δηλαδή «Ταιριάζει το χαλί με τις κουρτίνες;».

Συγκεκριμένα πρόκειται για λεπτά στρινγκ, στα οποία έχουν ραφτεί ψεύτικες τρίχες διαφορετικής υφής και απόχρωσης.

Μέσω του λογαριασμού της στο Instagram η Κιμ Καρντάσιαν ανέβασε βίντεο με τη λεζάντα: «Με το νέο μας Faux Hair Panty, το χαλί σας μπορεί να έχει όποιο χρώμα θέλετε». Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από το hashtag #TheUltimateBush, που έγινε αμέσως viral στο TikTok και στο X (πρώην Twitter).

Ποίκιλλες αντιδράσεις υπήρξαν στα διαδίκτυο, με πολλά άτομα να εκφράζουν την απορία τους για τη νέα ιδέα, ενώ η συλλογή έχει ήδη μεγάλη ζήτηση, καθώς τα περισσότερα κομμάτια είναι sold out. Τα 12 σχέδια πωλούνται προς 32 δολάρια το ένα (42 ευρώ).

Μέσα σε λίγες ώρες η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου. Με λεπτομέρειες παρουσίασαν τα μεγάλα αμερικανικά και διεθνή μέσα το νέο προϊόν της Skims, με άλλους να το θεωρούν ευφυές marketing και άλλους πρόκληση.

«Τα πλένουμε με σαμπουάν;»

Με σχόλια και memes πλημμύρισαν τα social media.

«Έψαξα να δω αν είναι Πρωταπριλιά», έγραψε ένας χρήστης. «Πρέπει να τα πλένουμε στο πλυντήριο ή με σαμπουάν;» αναρωτήθηκε άλλος.

Κι ένας τρίτος έγραψε απλώς: «Παίρνω το 911».