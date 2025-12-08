Good Job Nicky: Τραγούδησε για πρώτη φορά ελληνικά – Ερμήνευσε τον «Αύγουστο» του Παπάζογλου

Μια εμφάνιση στο «The Voice» ήταν αρκετή για να “σπάσει” τον κανόνα που είχε θέσει ο Good Job Nicky, ο οποίος τόλμησε να τραγουδήσει για πρώτη φορά στη σκηνή ένα ελληνικό κομμάτι. Ο γιος του Γιάννη Πάριου σπάνια δέχεται να αποχωριστεί τις αγγλόφωνες, alternative pop φόρμες που τον έχουν καθιερώσει.

Ωστόσο, η χθεσινοβραδινή του εμφάνιση στο «The Voice», δίπλα στον Γιώργο Μαζωνάκη, ήταν μια στιγμή-ορόσημο για την καριέρα του. Ο νεαρός καλλιτέχνης, γιος του κορυφαίου ερμηνευτή Γιάννη Πάριου, ερμήνευσε για πρώτη φορά ελληνικό τραγούδι σε ζωντανή εκπομπή.

Η εμφάνισή του συζητήθηκε έντονα, όχι μόνο λόγω της συνεργασίας του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά κυρίως για την ατάκα που ακολούθησε την εισαγωγή του από τον παρουσιαστή, Γιώργο Καπουτζίδη.

Ο Good Job Nicky επέλεξε τον κλασικό και αγαπημένο «Αύγουστο» του Νίκου Παπάζογλου και ηξ ερμηνεία του ήταν απόλυτα εναρμονισμένη με το δικό του ιδιαίτερο μουσικό στυλ.

Αφού έκανε την αρχή με το συγκεκριμένο τραγούδι, ακολούθησε το ντουέτο με τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον αμανέ στο τραγούδι «Ξημερώνει Πάλι», όπου ο νεαρός καλλιτέχνης απέδειξε ότι μπορεί να αγγίξει και τις πιο παραδοσιακές πτυχές του ελληνικού τραγουδιού.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: