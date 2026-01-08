Good Job Nicky: Δημοσίευσε φωτογραφία από την παιδική του ηλικία με τον Γιάννη Πάριο (pics)

Μια ιδιαίτερα συγκινητική και νοσταλγική αναδρομή στα παιδικά του χρόνια πραγματοποίησε ο Good Job Nicky. Ο νεαρός τραγουδδιστής επέλεξε έναν πολύ προσωπικό τρόπο για να τιμήσει τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο.

Με αφορμή την ονομαστική εορτή του κορυφαίου Έλληνα ερμηνευτή την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, ο νεαρός καλλιτέχνης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα σπάνιο στιγμιότυπο που αποπνέει τρυφερότητα και βαθιά αγάπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Good Job Nicky: Τραγούδησε για πρώτη φορά ελληνικά – Ερμήνευσε τον «Αύγουστο» του Παπάζογλου

Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία που αναρτήθηκε σε story στο Instagram, ο ίδιος εμφανίζεται σε πολύ μικρή ηλικία να κάθεται στο πιάνο δίπλα στον πατέρα του, σε μια στιγμή που η μουσική φαίνεται να τους ενώνει από τότε.

Την εικόνα συνόδευε η λιτή αλλά γεμάτη νόημα φράση «Χρόνια πολλά στον καλύτερο», μια κίνηση που συγκίνησε το κοινό και αναδημοσιεύτηκε αμέσως από τον επίσημο λογαριασμό του Γιάννη Πάριου.

Η ανάρτηση του νεαρού τραγουδιστή στο Instagram: