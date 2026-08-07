Χρίστος Κούγιας: Ενοχλημένος από δημοσιεύματα για την προσωπική του ζωή – Η προειδοποίηση προς τα ΜΜΕ

Ξέσπασε ο Χρίστος Κούγιας, εκδίδοντας επίσημη ανακοίνωση, με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν προσωπική του ζωή.

Στην -αυστηρή- δήλωσή του, ο γιος του αείμνηστου Αλέξη Κούγια έκανε λόγο για «ανακριβείς πληροφορίες και ατεκμηρίωτες εικασίες» σχετικά με την προσωπική του ζωή και ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να ανεχτεί πλέον καμία αυθαίρετη αναφορά, φήμη ή αναδημοσίευση φωτογραφιών από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.

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Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο Χρίστος Κούγιας , η ιδιωτική του ζωή δεν αποτελεί πεδίο εμπορικής εκμετάλλευσης ούτε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως η παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν δίνει το δικαίωμα σε κανένα μέσο ενημέρωσης να χρησιμοποιεί το υλικό του για τη δημιουργία σεναρίων και εντυπώσεων.

«Καλώ όλα τα έντυπα, τις ιστοσελίδες, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, καθώς και κάθε άλλο μέσο ενημέρωσης ή ενημερωτική πλατφόρμα, να απέχουν στο εξής από κάθε δημοσίευση, αναφορά, σχολιασμό ή προβολή που αφορά την προσωπική μου ζωή, καθώς και από κάθε χρήση ή αναπαραγωγή φωτογραφιών που προέρχονται από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», επισημαίνει, υπογραμμίζοντας «η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί αντικείμενο δημόσιας συζήτησης ούτε πεδίο δημοσιογραφικής εκμετάλλευσης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Χρίστου Κούγια:

«Με αφορμή σειρά δημοσιευμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο χρονικό διάστημα και περιείχαν ανακριβείς πληροφορίες και ατεκμηρίωτες εικασίες σχετικά με την προσωπική μου ζωή, επιθυμώ να προβώ στην ακόλουθη δήλωση: Η προσωπική μου ζωή δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αυθαίρετων δημοσιευμάτων, φημών ή σεναρίων που παρουσιάζονται ως πραγματικά γεγονότα, ούτε να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εντυπώσεων ή για την εμπορική εκμετάλλευση από οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης.

Εξίσου αυτονόητο είναι ότι η ύπαρξη προσωπικών μου λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η δημοσίευση φωτογραφιών σε αυτούς δεν παρέχει σε οποιονδήποτε το δικαίωμα να τις αναπαράγει, να τις αναδημοσιεύει ή να τις χρησιμοποιεί για τη δημιουργία δημοσιευμάτων που αφορούν την προσωπική μου ζωή.

Δηλώνω, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν επιθυμώ στο εξής οποιαδήποτε ενασχόληση των μέσων ενημέρωσης με την προσωπική και οικογενειακή μου ζωή. Για τον λόγο αυτό, καλώ όλα τα έντυπα, τις ιστοσελίδες, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, καθώς και κάθε άλλο μέσο ενημέρωσης ή ενημερωτική πλατφόρμα, να απέχουν στο εξής από κάθε δημοσίευση, αναφορά, σχολιασμό ή προβολή που αφορά την προσωπική μου ζωή, καθώς και από κάθε χρήση ή αναπαραγωγή φωτογραφιών που προέρχονται από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί αντικείμενο δημόσιας συζήτησης ούτε πεδίο δημοσιογραφικής εκμετάλλευσης. Κάθε μελλοντική παρέμβαση ή δημοσίευμα που θα παραβιάζει τη ρητώς εκφρασμένη βούλησή μου θα αντιμετωπίζεται άμεσα με κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία της προσωπικότητάς μου και των δικαιωμάτων μου».