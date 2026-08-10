Θεσσαλονίκη: Κάτω από την Αυγουστιάτικη πανσέληνο η μουσική βραδιά στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Μια καλοκαιρινή βραδιά με μουσική, αγαπημένα τραγούδια κάτω από την πανσέληνο του Αυγούστου, προσφέρει το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας και φέτος στις εκδηλώσεις για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού.

Το βράδυ της 28ης Αυγούστου, το αίθριο του Μουσείου θα μετατραπεί σε μια ανοιχτή μουσική σκηνή, φιλοξενώντας την εκδήλωση «Μια μουσική βραδιά κάτω από το ολόγιομο φεγγάρι του Αυγούστου». Ο Γιώργος Καραβελάκης στην κιθάρα και το τραγούδι, η Νέλλη Αμαραντίδου στο τραγούδι και ο Αλέξανδρος Τσακιρίδης στο πιάνο θα παρουσιάσουν επιλογές από το ελληνικό έντεχνο ρεπερτόριο, σε ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για μια βραδιά κάτω από τον ανοιχτό ουρανό.

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Τραγούδια για το φεγγάρι και τη θάλασσα, για όσα έζησαν και όσα θυμούνται οι άνθρωποι, αλλά και για εκείνες τις καλοκαιρινές νύχτες που μοιάζουν να διαρκούν λίγο περισσότερο, θα συνοδεύσουν το κοινό στην ξεχωριστή αυτή μουσική συνάντηση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 21:30, στο αίθριο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και ο Λευκός Πύργος θα παραμείνουν ανοιχτά και επισκέψιμα για το κοινό με ελεύθερη είσοδο από τις 19:00 έως τις 21:00, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να συνδυάσουν τη βραδιά της πανσελήνου με μια περιήγηση στους εκθεσιακούς χώρους και τα μνημεία.