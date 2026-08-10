Νέος σταθμός στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής για την πρόβλεψη του κινδύνου πυρκαγιάς

Ένας νέος αυτόματος πυρομετεωρολογικός σταθμός λειτουργεί στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση των συνθηκών που ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Ο σταθμός ανήκει στην Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και είναι εγκατεστημένος στον ξενώνα «Ροδαμός». Μέσω του δικτύου PYROMET καταγράφει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή, δίνοντας χρήσιμα στοιχεία για την εκτίμηση του κινδύνου και την έγκαιρη προετοιμασία των αρμόδιων φορέων.

Σε συνάντηση εκπροσώπων φορέων που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή παρουσιάστηκαν η λειτουργία του σταθμού και οι δυνατότητες αξιοποίησης των δεδομένων του. Σε αυτήν συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πολυγύρου, Θόδωρος Τσίγκας, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, του Πανεπιστημιακού Δασαρχείου Ταξιάρχη και της ΛΕΦΕΔ. Από την Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME συμμετείχαν ο επικεφαλής της ομάδας, πυρομετεωρολόγος και κύριος ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θοδωρής Γιανναρός και η ερευνήτρια της ομάδας FLAME Δάφνη Παρλιάρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, το δίκτυο PYROMET αριθμεί σήμερα συνολικά 14 σταθμούς, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί σε περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος σε ολόκληρη τη χώρα. Μέσω των σταθμών καταγράφονται κρίσιμες μετεωρολογικές παράμετροι και υπολογίζονται δείκτες πυρομετεωρολογικού κινδύνου, καθώς και άλλοι τυποποιημένοι δείκτες που σχετίζονται με τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς, όπως η υγρασία των νεκρών δασικών καυσίμων και η ευφλεκτότητα.

Η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME του ΕΑΑ αξιοποιεί τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με παρατηρήσεις και αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού, με σκοπό την καθημερινή παρακολούθηση και ανάλυση των συνθηκών που ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών. Παράλληλα, η ομάδα δραστηριοποιείται στην παραγωγή προγνωστικών προϊόντων, ενημερωτικών χαρτών και αναλύσεων, στη μελέτη παλαιότερων πυρκαγιών, καθώς και στην εκπαίδευση και ενημέρωση φορέων, εθελοντικών ομάδων και πολιτών.

Τα δεδομένα του πυρομετεωρολογικού σταθμού στον Ταξιάρχη, όπως και οι σχετικοί δείκτες πυρομετεωρολογικού κινδύνου, είναι διαθέσιμα ελεύθερα και σε πραγματικό χρόνο μέσω του δικτύου PYROMET: https://pyromet.fireweather.eu/station.html?id=23462

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ