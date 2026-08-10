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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάλλαγμα: Το ευρώ υποχωρεί 0,05%, στα 1,1551 δολάρια

 Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,67% έναντι του γεν

Συνάλλαγμα: Το ευρώ υποχωρεί 0,05%, στα 1,1551 δολάρια
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Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,1551 δολάρια.

   Το ευρώ βρίσκεται στα 183,4380 γεν, στο 0,8557 με τη στερλίνα και στο 0,9340 με το ελβετικό φράγκο.

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   Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,67% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 158,8020 γεν.

   Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,3498 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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