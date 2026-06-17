“Posokanei”: 10.000 προϊόντα στην εφαρμογή – Μητσοτάκης: “Δεν θα γίνουν ανεκτές αδικαιολόγητες υψηλές τιμές”

«Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα “όπλο” στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «PosoKanei».

«Έχουμε πια σύγκριση, σε πραγματικό χρόνο, τιμών Ελλάδος και εξωτερικού και αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες» είπε, με αφορμή το εργαλείο posokanei.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης τόνισε ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές, προσθέτοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδηθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις, με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις.

Posokanei: Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής:

-Οι πολίτες μπορούν να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικούς αλυσίδες super markets, να παρακολουθούν το ιστορικό τιμών και να οργανώνουν τις αγορές τους μέσω λιστών.

-Μπορούν να μπουν σε υπολογιστή στο posokanei.gov.gr και σε κινητό στην εφαρμογή για Android και iOS

-Αρχικά περιλαμβάνονται περίπου 10.000 κωδικοί προϊόντων.

-Η πλατφόρμα συγκεντρώνει, σε καθημερινή βάση, τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός, Market in και Lidl.

-Μέσω του ιστορικού τιμής ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία της τιμής σε βάθος χρόνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με τον τίτλο του προϊόντος είτε με το barcode του και μέσω κινητού.

-Όταν εντοπιστεί το ίδιο προϊόν σε ευρωπαϊκές αλυσίδες λιανικής, εμφανίζονται και οι αντίστοιχες τιμές του εξωτερικού. Οι χώρες που καλύπτονται σήμερα είναι κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λίστες προϊόντων και να δει το συνολικό κόστος των προϊόντων που έχει επιλέξει στα καταστήματα που τα διαθέτουν. Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έως πέντε λίστες, με έως πενήντα προϊόντα σε κάθε λίστα.

-Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις ποσότητες που χρειάζεται για κάθε προϊόν ώστε να υπολογίζεται το πραγματικό συνολικό κόστος των αγορών του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η λειτουργία αυτή προτείνει οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές προϊόντων μέσα στην ίδια κατηγορία, βοηθώντας τον χρήστη να μειώσει το συνολικό κόστος της λίστας του.