Γιώργος Τσαλίκης: Η έκπληξη του Διονύση Σχοινά για τα 51α γενέθλιά του και το φιλί στη σύζυγό του

Μια ξεχωριστή βραδιά έζησε ο Γιώργος Τσαλίκης το Σάββατο (24/10), καθώς γιόρτασε τα 51α γενέθλιά του πάνω στη σκηνή, έχοντας δίπλα του τον Διονύση Σχοινά, τη σύζυγό του Δώρα και αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος εμφανίζεται αυτή την περίοδο στο νυχτερινό κέντρο «Αυτοκίνηση» μαζί με τον Διονύση Σχοινά, δέχτηκε μια ευχάριστη έκπληξη κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μουσική σταμάτησε για λίγο και μια εντυπωσιακή τούρτα έκανε την εμφάνισή της στη σκηνή, με τους θαμώνες του καταστήματος να τραγουδούν το «Happy Birthday».

Η έκπληξη του Διονύση Σχοινά και η συγκίνηση του Τσαλίκη

Ο Διονύσης Σχοινάς συμμετείχε στην έκπληξη που είχε ετοιμαστεί για τον συνεργάτη του, μετατρέποντας για λίγα λεπτά το μουσικό πρόγραμμα σε μια γιορτή γενεθλίων.

Ο Γιώργος Τσαλίκης έσβησε τα κεράκια της τούρτας του και ευχαρίστησε τον κόσμο που βρισκόταν στο νυχτερινό κέντρο.

Μάλιστα, θέλησε να μοιραστεί με το κοινό μια ιδιαίτερη ευχή, δίνοντας έμφαση στην πίστη και στην πνευματικότητα.

«Σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου όλους. Εύχομαι μέχρι την επόμενη χρονιά να έχουμε καταφέρει όλοι να έχουμε βάλει τον Θεό μέσα στην ψυχή και στη ζωή μας. Να είστε όλοι καλά. Σας αγαπάω πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το τρυφερό φιλί στη σύζυγό του, Δώρα

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο ήταν και η σύζυγός του, Δώρα Δημητροπούλου, η οποία παρακολούθησε από κοντά την έκπληξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τραγουδιστής την πλησίασε μπροστά στη σκηνή και της έδωσε ένα τρυφερό φιλί, σε μια στιγμή που ξεχώρισε από τη βραδιά.

Το ζευγάρι μετρά πολλά χρόνια κοινής πορείας και έχει αποκτήσει τρεις γιους, τον Βασίλη, τον Χάρη και τον Άγγελο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον εορτασμό συμμετείχαν επίσης στενοί φίλοι του τραγουδιστή, αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειας και συνεργάτες του.

Η ανάρτηση για τα 51α γενέθλιά του

Ο Γιώργος Τσαλίκης μοιράστηκε στιγμιότυπα από τα γενέθλιά του και μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στην ανάρτησή του αναφέρθηκε με ευγνωμοσύνη στη συμπλήρωση των 51 χρόνων της ζωής του, γράφοντας:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«51 χρόνια και συνεχίζουμε πρώτα ο Θεός. Ευγνωμοσύνη μόνο και αγώνας για να μεγαλώσει κι άλλο ο κύκλος της αγάπης».

Η βραδιά συνεχίστηκε με το μουσικό πρόγραμμα του Γιώργου Τσαλίκη και του Διονύση Σχοινά, οι οποίοι συνεργάζονται φέτος στην αθηναϊκή νυχτερινή διασκέδαση.