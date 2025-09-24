Γιώργος Σταυρόπουλος: Από λοίμωξη πέθανε ο «Mister εθνικά μπούτια» – Η ασθένεια που τον καθήλωσε στο κρεβάτι

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος ή αλλιώς «Mister εθνικά μπούτια» «έφυγε» από τη ζωή και η καλή του φίλη Πέπη Τσεσμελή με ανάρτησή της αποκάλυψε την αιτία του θανάτου του.

Τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Σταυρόπουλος έπαχε από πάρκινσον και η ασθένειά του τον είχε καθηλώσει στο κρεβάτι.

«Μετά από πολλά μηνύματα σας ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο γλυκός Γιώργος Σταυρόπουλος έπασχε τα τελευταία χρόνια από τη νόσο του Πάρκινσον που δυστυχώς τον είχε καθηλώσει στο κρεβάτι. Ήταν ένα μαρτύριο για εκείνον που πάντα ήταν ευλύγιστος με ζωντάνια. Μια λοίμωξη ήταν η αιτία που έφυγε μετά από δεκαπέντε μέρες στην εντατική. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του και ας αναπαυτεί η ψυχούλα του», έγραψε στην ανάρτησή της.

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αναγνωρίσιμες μορφές της ελληνικής τηλεόρασης.