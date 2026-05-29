Τραγωδία στη Σκωτία: 16χρονος πνίγηκε σε καταρράκτες προσπαθώντας να δροσιστεί

Ένας έφηβος στη Σκωτία έγινε το 12ο θύμα των τελευταίων ημερών, καθώς έχασε τη ζωή του έπειτα από περιστατικό σε νερό εν μέσω του καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Οι αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν στις 18:45 το απόγευμα της Πέμπτης (28/5), μετά από αναφορά για άτομο που αντιμετώπιζε κίνδυνο στα νερά των καταρρακτών Bracklinn Falls, στην περιοχή Stirlingshire της Σκωτίας.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Σκωτίας δήλωσε: «Ο θάνατος δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος και θα υποβληθεί σχετική αναφορά στον εισαγγελέα (procurator fiscal).»

BREAKING: Boy, 16, becomes 12th person to die in water-related incident amid heatwave



Οι καταρράκτες Bracklinn Falls βρίσκονται εντός του Εθνικού Πάρκου Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς.

Πρόκειται για τον πιο πρόσφατο θάνατο που συνδέεται με δραστηριότητες στο νερό κατά τη διάρκεια του πρόσφατου κύματος καύσωνα.

Θάνατοι έχουν επίσης καταγραφεί σε περιοχές όπως το Νότιο Γιορκσάιρ, το Δυτικό Γιορκσάιρ, η Κορνουάλη, το Χάμσαϊρ, το Γουόρικσαϊρ, το Τσέσαϊρ, το Πέμπροκσιρ, το Λίνκολνσιρ και το Λανκασάιρ.