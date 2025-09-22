Πέθανε ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» Γιώργος Σταυρόπουλος

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αναγνωρίσιμες μορφές της ελληνικής τηλεόρασης, ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», κατά κόσμον Γιώργος Σταυρόπουλος, «έφυγε» από τη ζωή.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε μέσω Facebook η Πέπη Τσεσμελή τη Δευτέρα (22/09/2025), χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του. Ο Σταυρόπουλος είχε αφήσει εποχή με τις εμφανίσεις του στην ελληνική τηλεόραση της δεκαετίας του 1990.

Στην ανάρτησή της, η Πέπη Τσεσμελή έγραψε: «Αντίο φίλε Γιώργο Σταυρόπουλε, με τα απίστευτα πόδια σου, από εκεί προέκυψε και το παρατσούκλι “Μίστερ Μπούτιας”. Θα σε θυμόμαστε πάντα με χαμόγελο. Μας χάρισες μοναδικές στιγμές γέλιου. Ήσουν μια ψυχούλα γεμάτη χαρά. Καλό ταξίδι στο φως».