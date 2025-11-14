Γιώργος Παπαδάκης: «Μου λείπει η δουλειά, αλλά η καθημερινότητά μου είναι καλύτερη τώρα»

Μετά την αποχώρησή του από την καθημερινή πρωινή ενημέρωση, ο Γιώργος Παπαδάκης μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες, περιγράφοντας το πώς έχει διαμορφωθεί η νέα του ζωή, την έλλειψη της έντασης της δουλειάς και την πορεία των «παιδιών» του στο «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Γιώργος Παπαδάκης αναφέρθηκε στη ριζική αλλαγή στους ρυθμούς της ζωής του, τονίζοντας ότι πλέον παρακολουθεί τηλεοπτικό περιεχόμενο πιο επιλεκτικά.

«Μου λείπει η δουλειά, είχα συνηθίσει να δουλεύω 17-18 ώρες την ημέρα. Τώρα δουλεύω πολύ λιγότερες, αλλά έχω σκοπό να επιμηκύνω τον χρόνο της δουλειάς. Δεν μπορώ να κάθομαι. Ξυπνούσα 2 η ώρα χωρίς ξυπνητήρι. Τώρα ξυπνάω 6 η ώρα το πρωί», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

Και πρόσθεσε: «Παρακολουθώ σχεδόν όλες τις εκπομπές. Παρακολουθώ πράγματα τα οποία μπορούν να μου προκαλέσουν ενδιαφέρον, αλλά είναι λίγα».

«Είναι από τα παιδιά μου. Είμαι αισιόδοξος, το περήφανος είναι σχετικό. Περήφανα είναι τα παιδιά γιατί πραγματικά κάνουν μια καταπληκτική δουλειά. Ουδείς αναντικατάστατος, δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες προγραμμάτων στην τηλεόραση. Είμαστε πρόσωπα περαστικά», δήλωσε ο Γιώργος Παπαδάκης.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: