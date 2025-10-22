Γιώργος Παπαδάκης: Αυτό είναι το επόμενο τηλεοπτικό του βήμα – Τι ετοιμάζει ο παρουσιαστής

Μετά την αποχώρησή του από το «Καλημέρα Ελλάδα» έπειτα από 34 χρόνια στην πρωινή ζώνη, ο Γιώργος Παπαδάκης δεν απομακρύνεται από τον ΑΝΤ1. Ο εμβληματικός παρουσιαστής ετοιμάζεται για ένα νέο, διπλό ρόλο στο κανάλι, επιστρέφοντας μπροστά από τις κάμερες με διαφορετικό ύφος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Real Life», ο Γιώργος Παπαδάκης παραμένει στο δυναμικό του ΑΝΤ1 και αναλαμβάνει ρόλο σχολιαστή και παρουσιαστή.

Τι ετοιμάζει ο παρουσιαστής

Συγκεκριμένα, ο διπλός ρόλος του Γιώργου Παπαδάκη θα περιλαμβάνει:

Σχολιασμό στο κεντρικό δελτίο: Κάθε Πέμπτη, ο Γιώργος Παπαδάκης θα εμφανίζεται στο πλευρό του Νίκου Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, προσφέροντας τον σχολιασμό και την πολιτική του ματιά. Νέα εκπομπή συνεντεύξεων: Παράλληλα, ο παρουσιαστής προετοιμάζει μια δική του εκπομπή συνεντεύξεων. Το πρότζεκτ βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, αλλά σχεδιάζεται να κάνει πρεμιέρα τόσο στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΑΝΤ1 όσο και στην ψηφιακή πλατφόρμα ΑΝΤ1+.

Το ίδιο ρεπορτάζ διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια που ήθελαν τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού να αναλαμβάνουν βραδινή εκπομπή υπό τον συντονισμό του Γιώργου Παπαδάκη από τα παρασκήνια.

Οι δύο παρουσιαστές παραμένουν πλήρως αφοσιωμένοι στο «Καλημέρα Ελλάδα» και δεν σχεδιάζεται να αναλάβουν άλλο τηλεοπτικό πρότζεκτ.

Ο αγαπημένος παρουσιαστής, λοιπόν, ετοιμάζεται να επιστρέψει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά σε ρόλο πιο ουσιαστικό και πιο προσωπικό από ό,τι στο παρελθόν.