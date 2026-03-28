Πώς κρίνετε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ;
«Σ’ ευχαριστώ για όλα, μάνα» – Το συγκινητικό «αντίο» του Νταλάρα στη Μαρινέλλα

Γεράσιμος Λυμπέρης

Στο πένθος βυθίστηκε το πανελλήνιο μετά τον θάνατο της τεράστιας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας σε ηλικία 87 ετών το απόγευμα του Σαββάτου 28/3.

Ο Γιώργος Νταλάρας, με ένα σπαρακτικό μήνυμα είπε το δικό της αντίο στην σπουδαία αυτή φυσιογνωμία. «Σε ευχαριστώ για όλα, ΜΑΝΑ…» έγραψε στην ανάρτηση του ο Γιώργος Νταλάρας το βράδυ του Σαββάτου 28/3.

«Η Μαρινέλλα με βοήθησε πολύ, μου άνοιξε τον δρόμο. Με στήριζε με όλες τις μορφές, με όλους τους τρόπους. Ποτέ δεν θα μπορέσω να ξεπληρώσω αυτή την υποστήριξη. Τη νιώθω σαν μάνα μου» είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξη του ο Γιώργος Νταλάρας.

