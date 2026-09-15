Νταλάρας για θάνατο Μαζωνάκη: “Έφυγε ο Γιωργάκης – Είναι πικρό και άθλιο”

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε ο Γιώργος Νταλάρας στο πλαίσιο της συναυλίας-αφιερώματος στον Μάνο Λοΐζο «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία» του «Όλοι μαζί μπορούμε» , που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο.

Συγκεκριμένα, ο σπουδαίος καλλιτέχνης, είπε χαρακτηριστικά για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήταν μια ιδιαίτερη μέρα συγκίνησης και είδα την αγάπη που περιβάλλει και ο κόσμος αυτό το παιδί που έφυγε. Τον Γιωργάκη, τον συμπατριώτη μου από την Κοκκινιά», είπε χαρακτηριστικά.

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Μάλιστα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, χαρακτηρίζοντας την απώλεια «πικρή» και «άθλια», ενώ τόνισε πως πρόκειται για κάτι που χρειάζεται χρόνο προκειμένου να μπορέσει κανείς να το επεξεργαστεί και να μιλήσει γι’ αυτό.

«Είναι πικρό, είναι πικρό και άθλιο. Χρειάζεται χρόνο για να μιλήσουμε γι’ αυτό και να το μελετήσουμε», ανέφερε ο Γιώργος Νταλάρας.