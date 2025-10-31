Γιώργος Νιάρχος: Συντετριμμένη στην κηδεία του η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου (pics)

Σε βαρύ κλίμα οδύνης, ο καλλιτεχνικός κόσμος, η οικογένεια και στενοί φίλοι αποχαιρέτησαν σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, τον σπουδαίο μαέστρο και ενορχηστρωτή Γιώργο Νιάρχο. Ο αιφνίδιος θάνατός του βύθισε σε πένθος τον κόσμο της μουσικής και, κυρίως, την οικογένειά του, με τη σύζυγό του, Μάρα Θρασυβουλίδου, να είναι συντετριμμένη στο τελευταίο «αντίο».

Στο Κοιμητήριο Κηφισιάς επικράτησε συγκίνηση, καθώς συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου Νιάρχου, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πριν από λίγα 24ωρα.

Η Μάρα Θρασυβουλίδου, σύζυγος του μαέστρου από το 1983, αδυνατούσε να πιστέψει τον αδόκητο χαμό του συζύγου της, με τον οποίο μοιράστηκε μία ζωή γεμάτη μουσική και τέχνη.

Τα βλέμματα τράβηξε και η κόρη του, Ανδρομάχη Νιάρχου, η οποία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, σπαράζοντας στον τελευταίο αποχαιρετισμό του πατέρα της.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο ηθοποιός Παναγιώτης Πετράκης και ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, που έσπευσαν να συμπαρασταθούν στην οικογένεια.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Νιάρχος

Ο Γιώργος Νιάρχος γεννήθηκε στην Αθήνα και υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές και πολυσχιδείς μουσικές φυσιογνωμίες της χώρας.

Με σπουδές πιάνου, θεωρητικών στην Αθήνα, αλλά και σύνθεσης και διεύθυνσης ορχήστρας στην Ακαδημία Μουσικής της Βιέννης, το έργο του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα:

Διετέλεσε επί σειρά ετών Καλλιτεχνικός Διευθυντής και μαέστρος του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης .

και μαέστρος του . Ήταν ενορχηστρωτής και μαέστρος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ .

. Ενορχήστρωσε και διηύθυνε τρεις φορές στον διαγωνισμό της Eurovision .

. Διηύθυνε και ενορχήστρωσε εμβληματικές μουσικές παραστάσεις, όπως τα «Hello Dolly», «Εύθυμη Χήρα», «Μάλα» και «Γυναικών Πάθη».

Συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως η Μαρινέλλα και ο Γιώργος Νταλάρας, σε συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής και σε όλη την Ελλάδα.

Ο Γιώργος Νιάρχος έδειξε ιδιαίτερη αγάπη στην ελληνική οπερέτα, εγκαινιάζοντας τη Β’ Σκηνή της Λυρικής Σκηνής με τους «Απάχηδες των Αθηνών» και το ιστορικό Θέατρο «Απόλλων» στη Σύρο με το «Βαφτιστικό», ενώ οι καλλιτεχνικές του επιτυχίες επισφραγίστηκαν με πλήθος χρυσών και πλατινένιων δίσκων.