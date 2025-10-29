Πέθανε ο μουσικός Γιώργος Νιάρχος, σύζυγος της ηθοποιού Μάρας Θρασυβουλίδου

Η ελληνική μουσική σκηνή πενθεί για την απώλεια του κορυφαίου μαέστρου και πιανίστα, Γιώργου Νιάρχου, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το απόγευμα της Τρίτης 28ης Οκτωβρίου. Ο εκλιπών ήταν ο αγαπημένος σύζυγος της σοπράνο και ηθοποιού Μάρας Θρασυβουλίδου, η οποία με σπαρακτικά λόγια αποχαιρέτησε τον σύντροφο της ζωής της.

Την τραγική είδηση γνωστοποίησε η ίδια η Μάρα Θρασυβουλίδου, η οποία εξέφρασε τον ανείπωτο πόνο της για την απώλεια:

«Έχασα τον άνθρωπο που με αγάπησε πολύ και με προστάτευε σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ο μέντοράς μου, ο δάσκαλός μου, το σύμπαν ολόκληρο…», έγραψε, μεταξύ άλλων, στο Facebook.

Η κηδεία του Γιώργου Νιάρχου θα τελεστεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 13:00, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα, στο Κοιμητήριο της Κηφισιάς, όπου συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα πουν το τελευταίο αντίο.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Νιάρχος

Ο Γιώργος Νιάρχος υπήρξε μία πολυσχιδής προσωπικότητα με λαμπρή σταδιοδρομία. Γεννημένος στην Αθήνα, σπούδασε πιάνο και θεωρητικά στην Ελλάδα και εξειδικεύτηκε στη σύνθεση και τη διεύθυνση ορχήστρας στη φημισμένη Ακαδημία Μουσικής της Βιέννης.

Στην πλούσια καριέρα του περιλαμβάνονται:

Η ενορχήστρωση και διεύθυνση τριών συμμετοχών της Ελλάδας στον διαγωνισμό της Eurovision .

τριών συμμετοχών της Ελλάδας στον διαγωνισμό της . Η πολυετής θητεία του ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής και μαέστρος του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης .

του . Η διεύθυνση της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ .

. Σημαντική παρουσία στα μουσικά θέατρα της Αθήνας («Hello Dolly», «Εύθυμη Χήρα», «Μάλα»), καθώς και στο Ηρώδειο («Γυναικών Πάθη»).

της Αθήνας («Hello Dolly», «Εύθυμη Χήρα», «Μάλα»), καθώς και στο («Γυναικών Πάθη»). Μεγάλες συναυλίες με κορυφαία ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, όπως η Μαρινέλλα και ο Γιώργος Νταλάρας, σε Μέγαρο Μουσικής και σε όλη την Ελλάδα.

με κορυφαία ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, όπως η Μαρινέλλα και ο Γιώργος Νταλάρας, σε Μέγαρο Μουσικής και σε όλη την Ελλάδα. Αναγνώριση της συνεισφοράς του με πολλούς χρυσούς και πλατινένιους δίσκους για τις συνεργασίες του.

Ο Γιώργος Νιάρχος αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη μουσική, έχοντας τιμήσει την ελληνική οπερέτα και μουσική τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, με συναυλίες σε διεθνή φεστιβάλ και χώρες όπως ο Καναδάς και η Αίγυπτος.

Η ανάρτηση της Μάρας Θρασυβουλίδου στο Facebook: