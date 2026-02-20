Γιώργος Μαζωνάκης: Το πρώτο μήνυμα μετά το χειρουργείο – «Την Πέμπτη δεν μπόρεσα να εμφανιστώ, ήμουν σε ανάρρωση» (Βίντεο)

Το πρώτο του μήνυμα προς το κοινό έστειλε ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά την πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο δημοφιλής καλλιτέχνης ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τα μηνύματα στήριξης και τις ευχές ανάρρωσης που έλαβε τις τελευταίες ημέρες.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου επιστρέφει κανονικά στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ανακοινώνοντας την επανεμφάνισή του στη σκηνή, ενώ προανήγγειλε και μια ιδιαίτερη έκπληξη για όσους βρεθούν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γ. Μαζωνάκη

«Κύριες και κύριοι καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και για τα περαστικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Την Πέμπτη δεν μπόρεσα να εμφανιστώ. Ήμουν σε ανάρρωση. Σας στέλνω αυτό το βίντεο για να σας πω ότι αύριο, Σάββατο, εμφανίζομαι κανονικά.

Μου λείψατε και σας έλειψα φαντάζομαι. Το Σάββατο επίσης ετοιμάζω μία έκπληξη στον χώρο. Μαζευτείτε λοιπόν, να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι, να κλείσουν τα φώτα και να δούμε τι θα γίνει. Ραντεβού το Σάββατο».

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης χολής και πριν από λίγες ημέρες πήρε εξιτήριο, επιστρέφοντας στο σπίτι του για την περίοδο αποκατάστασης.