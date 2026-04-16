Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας: «Ο πατέρας μου ήταν πολύ τρυφερός, δεν ήταν στερεοτυπικά αυστηρός πατέρας»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και τη δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου προχώρησε ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας.

Ο γνωστός διατροφολόγος αναφέρθηκε με τρυφερότητα στην απώλεια του πατέρα του, Κώστα Χαρδαβέλλα, ενώ μίλησε και για την τηλεοπτική του επιστροφή μέσω της εκπομπής «F+ ΖΗΝ».

Αναφερόμενος στη συνεργασία του με την Κατερίνα Στικούδη, ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας υπογράμμισε τη σημασία της επιστημονικής επάρκειας στον τηλεοπτικό αέρα ανέφερε ότι η πρόταση προέκυψε μέσω κοινού φιλικού κύκλου.

Ιδιαίτερα φορτισμένες ήταν οι αναφορές του στον αείμνηστο δημοσιογράφο. Ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας περιέγραψε έναν άνθρωπο με παιδική ψυχή και φιλελεύθερες αρχές. «Ήταν της άποψης “κάνε ό,τι θέλεις, φάε τα μούτρα σου αν χρειαστεί για να μάθεις”. Δεν μου επέβαλε ποτέ τι να κάνω», δήλωσε, προσθέτοντας πως η απουσία του είναι κάτι με το οποίο μαθαίνει σταδιακά να συμβιώνει.

Παράλληλα, στάθηκε στον κομβικό ρόλο της μητέρας του, αποκαλύπτοντας πως εκείνη αποτελούσε τον αφανή στυλοβάτη πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες του πατέρα του, στηρίζοντας το έργο του «πίσω από τις κουρτίνες» για δεκαετίες.

Κλείνοντας, ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας παραδέχτηκε πως μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη και υγεία, κάτι που θεωρούσε δεδομένο ως παιδί. Ωστόσο, μεγαλώνοντας και ακούγοντας διαφορετικές βιωματικές ιστορίες, συνειδητοποίησε το πόσο τυχερός στάθηκε που υπήρξε μέλος μιας τόσο δεμένης και χαρούμενης οικογένειας.