Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Τι να κάνω 12 με 14 Ιουνίου στη Σέριφο; Δεν νομίζω να είναι εκεί η Δανάη Μπάρκα»

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» μίλησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος αναφέρθηκε στις πρόσφατες πασχαλινές του διακοπές, στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, αλλά και στα σενάρια που τον θέλουν κουμπάρο στον φημολογούμενο γάμο της Δανάης Μπάρκα.

Ο δημοφιλής ηθοποιός δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από την περίοδο των εορτών, τις οποίες πέρασε οικογενειακά και με φίλους στη Λακωνία, σημειώνοντας με χιούμορ πως απόλαυσε στο έπακρο το παραδοσιακό τραπέζι.

Σχετικά με τη συνέχεια της ταξιδιωτικής του εκπομπής, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ξεκαθάρισε την κατάσταση, τονίζοντας πως παρά το αμοιβαίο ενδιαφέρον, δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη επίσημες συζητήσεις με τον σταθμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντησή του σχετικά με τις πληροφορίες που ήθελαν τη Δανάη Μπάρκα να παντρεύεται τον Φάνη Μπότση στη Σέριφο στα μέσα Ιουνίου. Ο ηθοποιός διέψευσε με έμμεσο αλλά σαφή τρόπο τα όσα ακούγονται, επισημαίνοντας ένα πρακτικό κόλλημα:

«Δεν θα είμαι κουμπάρος, αλλά αν είναι Σάββατο, δεν θα είναι ούτε αυτή εκεί, γιατί εκείνο το Σάββατο θα παίζουμε μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τις κοινές επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό», ο γάμος του ζευγαριού είχε προγραμματιστεί για τις 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, στον χώρο της οικογενειακής ξενοδοχειακής μονάδας του συντρόφου της. Ωστόσο, οι δηλώσεις του Γιάννη Τσιμιτσέλη φαίνεται να ανατρέπουν τα δεδομένα για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.