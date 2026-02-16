Γιώργος Μαζωνάκης: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Πότε θα επιστρέψει στις νυχτερινές του εμφανίσεις

Σε φάση ανάρρωσης στο σπίτι του βρίσκεται από την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της χειρουργικής επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης πήρε εξιτήριο από το ιδιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, με τη μετεγχειρητική του πορεία να εξελίσσεται ομαλά και τον ίδιο να εμφανίζεται ανυπόμονος να επιστρέψει στις νυχτερινές του εμφανίσεις.

Η περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε με διαφορετικά συμπτώματα, καθώς ο τραγουδιστής εισήχθη αρχικά στο θεραπευτήριο με γρίπη τύπου Α. Παρόλο που τα συμπτώματα της γρίπης υποχώρησαν εντός του πρώτου εικοσιτετραώρου, οι επίμονοι πόνοι που αισθανόταν οδήγησαν τους γιατρούς σε περαιτέρω εξετάσεις, οι οποίες εντόπισαν πέτρες στη χολή.

Το πρωί του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου, ο γιατρός και κουμπάρος του, Χρήστος Ζαφειρίου, προχώρησε στην αφαίρεση της χολής και της χοληδόχου κύστης.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Happy Day», ο κ. Ζαφειρίου επιβεβαίωσε πως όλα πήγαν άριστα, σημειώνοντας πως απαιτείται περίπου μία εβδομάδα ανάρρωσης, αν και ο καλλιτέχνης επιθυμεί να επιστρέψει στο κέντρο όπου εμφανίζεται ήδη από την προσεχή Πέμπτη.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε στο πλευρό του στενά φιλικά πρόσωπα, ενώ δέχτηκε και την επίσκεψη του επιχειρηματία του νυχτερινού κέντρου όπου εργάζεται, τον οποίο και ευχαρίστησε για τη στήριξη.

Ωστόσο, η προσωπική αυτή περιπέτεια ανέδειξε για ακόμη μια φορά το βαθύ χάσμα στις σχέσεις με την οικογένειά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καλλιτέχνης δεν είχε καμία επικοινωνία με τους γονείς ή τις αδερφές του όλες αυτές τις ημέρες.

Μάλιστα, την ημέρα της εισαγωγής του, η μητέρα του έπαιρνε εξιτήριο από άλλο νοσοκομείο της Αθήνας, χωρίς να υπάρξει κάποια επαφή μεταξύ τους.

Παρόλο που από την πλευρά της οικογένειας διαρρέεται η επιθυμία για επαναπροσέγγιση, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να επικεντρώνεται στην αποκατάσταση της υγείας του και την επιστροφή του στη σκηνή και τους θαυμαστές του.

