Γιώργος Μαζωνάκης: Μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο πήγε κομμωτήριο – Η ανάρτηση στα social media

Μερικές ημέρες μετά το εξιτήριο που έλαβε από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης, θέλησε να περιποιηθεί τον εαυτό του κι αποφάσισε να επισκεφθεί τον κομμωτή του.

Ο τραγουδιστής με ανάρτηση που έκανε στη σελίδα του στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία κοιτάζει ευθέως στην κάμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δίπλα του βρίσκεται ο κομμωτής του, ενώ, το μούσι του έχει αφρούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής είχε εισαχθεί στις 14 Αυγούστου με εισαγγελική εντολή της οικογένειας του στο Δρομοκαΐτειο και πλέον βρίσκεται στο σπίτι του μετά από σχετική απόφαση των γιατρών του.