Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο πήγε κομμωτήριο – Η ανάρτηση στα social media

Η φωτογραφία με αφρό στα μούσια

Γιώργος Μαζωνάκης: Μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο πήγε κομμωτήριο – Η ανάρτηση στα social media
DEBATER NEWSROOM

Μερικές ημέρες μετά το εξιτήριο που έλαβε από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης, θέλησε να περιποιηθεί τον εαυτό του κι αποφάσισε να επισκεφθεί τον κομμωτή του.

Ο τραγουδιστής με ανάρτηση που έκανε στη σελίδα του στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία κοιτάζει ευθέως στην κάμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δίπλα του βρίσκεται ο κομμωτής του, ενώ, το μούσι του έχει αφρούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής είχε εισαχθεί στις 14 Αυγούστου με εισαγγελική εντολή της οικογένειας του στο Δρομοκαΐτειο και πλέον βρίσκεται στο σπίτι του μετά από σχετική απόφαση των γιατρών του.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ