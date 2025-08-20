Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη ανάρτηση στα social media μετά το Δρομοκαΐτειο – «Ίσως εγώ είμαι ο τρελός»

Λίγες μέρες μετά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους τον οδήγησαν στην ψυχιατρική κλινική. Ο τραγουδιστής ανέβασε ένα βίντεο συνοδευόμενο από το δικό του τραγούδι, «Τρελός», μια επιλογή με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί στην ψυχιατρική κλινική την Πέμπτη 14 Αυγούστου, έπειτα από αίτημα συγγενικών του προσώπων που εξέφρασαν ανησυχία για τη συμπεριφορά του.

Ωστόσο, η νοσηλεία του ήταν σύντομη, καθώς πήρε εξιτήριο στις 18 Αυγούστου, αφού δύο ειδικοί ψυχίατροι συμφώνησαν ότι δεν έπασχε από κάποιο ψυχικό νόσημα. Ο ίδιος, μέσω του δικηγόρου του, είχε ξεκαθαρίσει ότι η εισαγωγή του ήταν ακούσια και ότι θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.

Η πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτεια της υγείας του δεν ήταν τυχαία, καθώς το βίντεο που δημοσίευσε αποτελεί μια έμμεση απάντηση στις εξελίξεις.

Να θυμίσουμε ότι εμφανώς ευδιάθετος κατά την έξοδό του, ο τραγουδιστής είχε ευχαριστήσει τους δημοσιογράφους για τη διακριτική τους στάση.

«Σας ευχαριστώ πολύ όλους, να είστε καλά… Όλα είναι μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την αντιμετώπισή σας. Όλα είναι πολύ καλά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ», είχε δηλώσει στις κάμερες ο τραγουδιστής.

