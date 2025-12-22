Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι το θύμα της υπόθεσης – Δεν υπάρχει δεύτερη καταγγελία» λέει ο δικηγόρος του

Θέση στις καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη πήρε ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (22/12) στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Ο νομικός εκπρόσωπος του καλλιτέχνη ξεκίνησε την τοποθέτησή του με μια αιχμηρή απάντηση στον παρουσιαστή, τονίζοντας πως σε αυτή την υπόθεση το πραγματικό θύμα είναι ο ίδιος ο τραγουδιστής.

Αναλυτικότερα, η ένταση κλιμακώθηκε όταν η συζήτηση στράφηκε στις πληροφορίες για ενδεχόμενη δεύτερη καταγγελία κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο κ. Λυκούδης διέψευσε κατηγορηματικά την ύπαρξη άλλης μήνυσης, κατηγορώντας την εκπομπή για δημιουργία εντυπώσεων και αμφισβητώντας τις σκοπιμότητες πίσω από τέτοιου είδους αναφορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Οι ατάκες όλο νόημα κατά τηλεοπτικών εκπομπών – «Ξεφτιλίζουν ανθρώπους»

Ξεκαθάρισε μάλιστα πως, εφόσον προκύψει κάτι νέο στο μέλλον, η πλευρά του τραγουδιστή θα εξετάσει το περιεχόμενό του πριν τοποθετηθεί δημόσια.

«Δεν υπάρχει καμία δεύτερη καταγγελία, δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει και δεν ξέρουμε και τη σκοπιμότητά της. Αν θα υπάρξει, θα δούμε τι λέει και τότε θα τη συζητήσουμε», επεσήμανε ο δικηγόρος του τραγουδιστή.

Αναφερόμενος στην ουσία της καταγγελίας του 21χρονου, ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τον νεαρό ήταν αμιγώς επαγγελματική, όπως και με όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες του.

«Ακόμη και αν είναι έτσι όπως τα λέει ο καταγγέλων και ο Γιώργος Μαζωνάκης τα έκανε αυτά, πράγμα που εμείς αρνούμαστε, τι συνέπειες είχε η άρνησή του; Επηρέασε να προσληφθεί;», επισήμανε ο Χαράλαμπος Λυκούδης.

Τέλος, ο δικηγόρος του τραγουδιστή αμφισβήτησε ευθέως το νομικό έρεισμα των ισχυρισμών περί παρενόχλησης, επισημαίνοντας ότι ακόμη και αν υποθετικά συνέβαιναν όσα περιγράφονται —κάτι που η πλευρά του καλλιτέχνη αρνείται κατηγορηματικά— δεν υπήρξε καμία επαγγελματική επίπτωση για τον καταγγέλλοντα, καθώς η συνεργασία τους συνεχίστηκε κανονικά με εμφανίσεις στην Κύπρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: