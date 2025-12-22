Γιώργος Μαζωνάκης: Οι ατάκες όλο νόημα κατά τηλεοπτικών εκπομπών – «Ξεφτιλίζουν ανθρώπους»

Μια παρέμβαση με ιδιαίτερο νόημα έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια του live του «The Voice» το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου. Με αφορμή την ερμηνεία του τραγουδιού «Το Σύστημα» του Σταμάτη Κραουνάκη από μια διαγωνιζόμενη, ο δημοφιλής καλλιτέχνης δεν έχασε την ευκαιρία να στείλει το δικό του μήνυμα προς τις τηλεοπτικές εκπομπές.

Αναλυτικότερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης, χρησιμοποιώντας τη δύναμη των στίχων, σχολίασε με καυστικό τρόπο την τρέχουσα τηλεοπτική πραγματικότητα, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο που χειρίζονται συγκεκριμένα θέματα.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε αίσθηση, καθώς ο ίδιος επιλέγει το τελευταίο διάστημα να απαντά μέσα από τη δουλειά του και τις δημόσιες εμφανίσεις του στις προκλήσεις των ημερών.

«Κύριε συνάδελφε, να προσθέσουμε στο σύστημα και την τηλεόραση και τις εκπομπές που ξεφτιλίζουν ανθρώπους και τα λοιπά και τα λοιπά και είναι μέρος του συστήματος;», είπε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

Να θυμίσουμε ότι, τις τελευταίες ημέρες, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς η μήνυση για ασέλγεια που κατέθεσε εναντίον του ο 21χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος αποτελεί το κυρίαρχο θέμα συζήτησης σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές.

