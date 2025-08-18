Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στο Δρομοκαΐτειο εδώ και πέντε ημέρες, έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του. Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας τηλεφωνικά στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου, εξέφρασε την αισιοδοξία του, δηλώνοντας: «Είμαστε πεπεισμένοι ότι σήμερα θα επιστρέψει στο σπίτι του».

Η δήλωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της δημόσιας αντιπαράθεσης μεταξύ του τραγουδιστή και της οικογένειάς του. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέσω του δικηγόρου του, είχε κατηγορήσει μέλη της οικογένειάς του για «φυσική εξόντωση» και «ιδιοτελή συμφέροντα», ενώ η οικογένειά του είχε απαντήσει με ανακοίνωση, τονίζοντας ότι προτεραιότητα έχει η υγεία και η ζωή του.

Ο κ. Μερκουλίδης, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του παρέμβασης, επανέλαβε τον ισχυρισμό του για «δόλο» από τα συγγενικά πρόσωπα του Γιώργου Μαζωνάκη, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα κίνητρα πίσω από τη νοσηλεία του.

«Σας τονίζω ότι οι συγγενείς αυτοί που υπέβαλαν το αίτημα, τα δυο τελευταία χρόνια δεν έχουν καμία φυσική επαφή και καμία συναναστροφή με τον κύριο Μαζωνάκη. Το ότι τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί αποδεικνύεται από το γεγονός ότι υπέβαλαν ένα αίτημα με όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος», είπε αρχικά ο Γιώργος Μερκουλίδης.

«Από εκεί και πέρα, ο κάθε ψυχίατρος και ο κάθε γιατρός που έχει στα χέρια του μια εισαγγελική διάταξη, είναι πολύ προσεκτικός. Αν λοιπόν διαπιστώσει μια συναισθηματική φόρτιση ή μια συναισθηματική διαταραχή είναι υποχρεωμένος να το διερευνήσει περαιτέρω…», τόνισε σε άλλο σημείο ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι σήμερα θα βγει. Δεν υπάρχει καμία ψυχική διαταραχή που να δικαιολογεί τη νοσηλεία του σε δημόσια ψυχιατρική κλινική. Ο Γιώργος δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα ψυχικό ή ψυχολογικό. Κατά συνέπεια, σήμερα είμαι πεπεισμένος και σίγουρος ότι θα βγει υγιής και δυνατός» είπε και κατέληξε:

«Αναμένουμε ότι σήμερα, μετά από εξέταση ο Γιώργος θα πάρει εξιτήριο… Ο Γιώργος συζητά με τους γιατρούς του. Είναι σε ήρεμη κατάσταση παρόλο που έχει μια συναισθηματική φόρτιση λόγω της κατάστασης που βρέθηκε… Μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι σε πολύ κατάσταση… Το αργότερο το μεσημέρι θα βγει και θα είναι σπίτι του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κινηθεί νομικά και για όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες».