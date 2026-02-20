Μια μικρή παράταση στην ανάρρωσή του αναγκάστηκε να πάρει ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς η επιθυμία του να βρεθεί ξανά κοντά στο κοινό του την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου δεν στάθηκε δυνατό να υλοποιηθεί.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη χολή το περασμένο Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, βρίσκεται πλέον στο σπίτι του, όμως η πλήρης αποκατάσταση της υγείας του απαιτεί λίγο περισσότερο χρόνο από όσο ο ίδιος υπολόγιζε.

Αν και ο καλλιτέχνης βρέθηκε κανονικά στον χώρο της Ακτής Πειραιώς με τη διάθεση να πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη του εμφάνιση, κάποιες ενοχλήσεις στην περιοχή της κοιλιάς κατά τη διάρκεια της πρόβας τον ανάγκασαν να ακυρώσει το χθεσινό ραντεβού του με το κοινό.

Για την κατάσταση της υγείας του μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ο γιατρός του, Χρήστος Ζαφειρίου, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η ιατρική σύσταση ήταν σαφής για μια εβδομάδα ρητής ανάρρωσης.

«Εμείς του είχαμε πει μια βδομάδα ρητή ανάρρωση. Χειρουργήθηκε το Σάββατο 14/2, Σάββατο με Σάββατο. Αυτός ήθελε να πάει και χτες να τραγουδήσει αλλά δεν μπόρεσε γιατί είχε μερικές ενοχλήσεις. Πήγε, έκανε την πρόβα του αλλά ξέρετε όταν τραγουδάς χρησιμοποιείται και η κοιλιά για αναπνοή. Δεν μπορούσε ας πούμε. Οπότε του είπαμε, άστο, το Σάββατο να πάει μια μέρα και καλή», είπε ο Χρήστος Ζαφειρίου.

