Γιώργος Μαρίνος: Συγκλονίζει η ξαδέλφη του – «Δεν επικοινωνούσε καθόλου, έκανε μια νεφρική ανεπάρκεια»

Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, 10 Μαρτίου, σε ηλικία 87 ετών, προκαλώντας μεγάλη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ξαδέλφη του, Δήμητρα, μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 για τις τελευταίες στιγμές του και τη σχέση που διατηρούσαν.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, τον επισκεπτόταν τακτικά στο γηροκομείο, όμως η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σταδιακά. Τις τελευταίες ημέρες ο αγαπημένος σόουμαν αντιμετώπιζε νεφρική ανεπάρκεια και δεν είχε πλέον καμία επικοινωνία με το περιβάλλον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γιώργος Μαρίνος: Όταν είχε εξηγήσει γιατί έκανε coming out – «Ήταν αναγκαίο για μένα να το πω»

Όλα όσα είπε η ξαδέρφη του Γιώργου Μαρίνου

«Είχα επικοινωνία, τον είδα την τελευταία φορά την Καθαρά Δευτέρα. Δεν μιλούσε καθόλου, δεν επικοινωνούσε καθόλου, βέβαια δεν ήταν κλινήρης αλλά ήταν στην καρέκλα του. Ήταν καταβεβλημένος, λίγο βλοσυρός, αλλά ήσυχος, ήταν το βλέμμα του το αυστραυτερό ήταν ανήσυχο.

Δεν κατέπεσε τις τελευταίες ημέρες, είχε σταδιακή εξέλιξη. Την Καθαρά Δευτέρα ήταν στην καρέκλα του αλλά μετά έχασε εντελώς την επικοινωνία. Έκανε μια νεφρική ανεπάρκεια. Από το 2021 και μετά είχε άνοια, δεν μπορούσαμε να συζητήσουμε πολύ, του βάζαμε μόνο τα τραγούδια του που παραδόξως θυμόταν τα λόγια. Αυτό ήταν καταπληκτικό», είπε η ξαδέρφη του Γιώργου Μαρίνου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Ο Γιώργος Μαρίνος τα τελευταία χρόνια έπασχε από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί ραγδαία την τελευταία εβδομάδα.

Μια ξαφνική επιπλοκή το απόγευμα της Τρίτης 10 Μαρτίου ήταν η αιτία που δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, φεύγοντας ήσυχα στη μονάδα όπου φιλοξενούνταν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κοντά του μέχρι το τέλος βρίσκονταν τα ξαδέλφια του, αλλά και ο επιστήθιος φίλος του, Βασίλης Θωμάκος, με τη σύζυγό του. Μετά από πολλά χρόνια φιλοξενίας στο σπίτι τους στη Βούλα, η οικογένεια τον είχε μεταφέρει σε μια πρότυπη μονάδα φροντίδας στα νότια προάστια, όπου τον επισκέπτονταν καθημερινά.