Γιώργος Μαρίνος: Όταν είχε εξηγήσει γιατί έκανε coming out – «Ήταν αναγκαίο για μένα να το πω»

Ο Γιώργος Μαρίνος, που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 87 ετών, είχε μιλήσει με απίστευτο θάρρος στην Έλενα Ακρίτα για το «coming out» που έκανε σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Ο κορυφαίος σόουμαν είχε εξηγήσει ότι ένιωθε την ανάγκη να μιλήσει ανοιχτά για την ταυτότητά του, παρόλο που τότε ο κόσμος ήταν ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι στην ομοφυλοφιλία.

Η απόφασή του να πει την αλήθεια του θεωρείται μέχρι σήμερα μια πράξη επανάστασης που επηρέασε βαθιά την ελληνική κοινωνία.

Όλα όσα είχε πει για την προσωπική του ζωή

Ο Γιώργος Μαρίνος είχε εξηγήσει πως ένιωθε την ανάγκη να είναι απόλυτα ειλικρινής με το κοινό του, καθώς δεν άντεχε να ανεβαίνει στη σκηνή και οι θεατές απλώς να κάνουν υποθέσεις για εκείνον.

«Δεν ήταν καθόλου αποδεκτό. Δεν μπορούσα να βγαίνω στην σκηνή και να υποψιάζονται για μένα. Ήθελα να το πω να τελειώνουμε, να είμαι ειλικρινής μαζί τους και αν θέλουν να με δουν, να με δουν. Έπρεπε να το κάνω οπωσδήποτε. Αυτό με απελευθέρωσε πια όταν το έκανα.

Η αντίδραση του κόσμου δεν ήταν πάντα θετική. Δημοσιογράφοι με ρώτησαν αν το έκανα επίτηδες. Δεν γίνονται επίτηδες αυτά, ειδικά μία τέτοια εποχή. Ήταν για μένα αναγκαίο. Δεν σημαίνει πώς ο κάθε άνθρωπος που έχει αυτή την ιδιαιτερότητα πρέπει να το πει παντού», είπε πει ο Γιώργος Μαρίνος.

Να θυμίσουμε ότι, ο σπουδαίος σόουμαν τα τελευταία χρόνια ζούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στα νότια προάστια.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά σήμερα μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η κατάσταση της υγείας του είχε επιβαρυνθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα.