Έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών
Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο σπουδαίος Γιώργος Μαρίνος, μια είδηση που βύθισε σε πένθος τον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο.
Αναλυτικότερα, ο αγαπημένος σόουμαν πέθανε χθες και η είδηση έγινε γνωστή σήμερα 11/3 μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, στον ΑΝΤ1.
«Θα ανακοινώσουμε τον θάνατο ενός σπουδαίου καλλιτέχνη. Χθες το απόγευμα έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Γιώργος Μαρίνος», είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λιάγκας και ο Πάνος Κατσαρίδης έδωσε όλες τις λεπτομέρειες για τη δυσάρεστη αυτή είδηση.
