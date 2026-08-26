Λιάγκας – Αντωνά: Οι εξορμήσεις με το σκάφος, το ταξίδι στις Σεϋχέλλες και η επιστροφή στην Αθήνα

Ένα καλοκαίρι γεμάτο θάλασσα, ταξίδια και μικρές αποδράσεις έζησαν ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, όπως αποτυπώνεται στις αναρτήσεις που μοιράστηκαν στους λογαριασμούς τους στα social media.

Το ζευγάρι πέρασε μεγάλο μέρος των διακοπών του μακριά από την Αθήνα, συνδυάζοντας τις εξορμήσεις στα ελληνικά νησιά με ένα ξεχωριστό ταξίδι στις Σεϋχέλλες.

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Παρότι επιλέγουν να διατηρούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή και σπάνια δημοσιεύουν κοινές φωτογραφίες, τα στιγμιότυπα που αναρτούν από τα ίδια μέρη αποκαλύπτουν αρκετές από τις κοινές καλοκαιρινές εμπειρίες τους.

Οι εξορμήσεις με το σκάφος

Η θάλασσα αποτελεί σταθερή επιλογή για τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος μοιράστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εικόνες και βίντεο από τις εξορμήσεις του με σκάφος.

Ένας από τους πρώτους σταθμούς ήταν η Ρήνεια, όπου ο παρουσιαστής απόλαυσε τα γαλαζοπράσινα νερά και στιγμές χαλάρωσης μακριά από τους έντονους ρυθμούς της τηλεοπτικής καθημερινότητας.

Ακολούθησαν αποδράσεις στα νερά του Ιονίου, με τον Γιώργο Λιάγκα και τη Μαρία Αντωνά να ταξιδεύουν από νησί σε νησί με φουσκωτό.

Ανάμεσα στους προορισμούς τους βρέθηκε και η Άτοκος, το μικρό ακατοίκητο νησί που έχει γίνει γνωστό για τα γουρούνια τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα στην παραλία και μπαίνουν στη θάλασσα δίπλα στους επισκέπτες.

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Ο παρουσιαστής κατέγραψε το ιδιαίτερο θέαμα και δημοσίευσε σχετικό βίντεο, γράφοντας με χιούμορ: «Άνθρωποι και γουρούνια».

Το ταξίδι στις Σεϋχέλλες

Στα μέσα Αυγούστου, το ζευγάρι άφησε προσωρινά τα ελληνικά νησιά και ταξίδεψε στις Σεϋχέλλες.

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Η πρώτη εικόνα από το ταξίδι δημοσιεύτηκε από τη Μαρία Αντωνά, η οποία μοιράστηκε ένα πανοραμικό βίντεο μέσα από το αεροπλάνο, με θέα τα καταγάλανα νερά και το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο.

Ακολούθησαν φωτογραφίες από τις παραλίες και τις στιγμές χαλάρωσης στον εξωτικό προορισμό, χωρίς οι δυο τους να ποζάρουν μαζί. Οι ξεχωριστές αναρτήσεις τους, ωστόσο, αποκάλυψαν ότι βρίσκονταν στο ίδιο ταξίδι

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Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά έχουν επιλέξει και στο παρελθόν μακρινούς προορισμούς για τις κοινές τους αποδράσεις, με τα ταξίδια και τη θάλασσα να αποτελούν δύο από τα ενδιαφέροντα που μοιράζονται.

Επιστροφή στην Ελλάδα και νέες αποδράσεις

Μετά την επιστροφή τους από τις Σεϋχέλλες, οι καλοκαιρινές διακοπές συνεχίστηκαν στα νησιά του Ιονίου.

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Το ζευγάρι επισκέφθηκε τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά, όπου πέρασε χρόνο με αγαπημένους φίλους. Σε μία από τις βραδινές εξόδους του στην Κεφαλονιά πόζαρε σε κοινό στιγμιότυπο μαζί με την παρέα του.

Η συγκεκριμένη απόδραση αποτέλεσε έναν από τους τελευταίους σταθμούς του φετινού καλοκαιριού, καθώς πλησιάζει πλέον η επιστροφή στις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα τηλεοπτική σεζόν

Με το τέλος του Αυγούστου, ο Γιώργος Λιάγκας προετοιμάζεται για την επιστροφή του στην τηλεόραση και την έναρξη της νέας σεζόν στον ΑΝΤ1.

Αντίστοιχα, η Μαρία Αντωνά επιστρέφει σταδιακά στο δικό της επαγγελματικό πρόγραμμα, αφήνοντας πίσω τις ημέρες χαλάρωσης και τις θαλάσσιες εξορμήσεις.

Το φετινό καλοκαίρι τούς βρήκε από τις Κυκλάδες και το Ιόνιο μέχρι τις Σεϋχέλλες, με τις αναρτήσεις τους να σχηματίζουν ένα άλμπουμ κοινών εμπειριών, ακόμη και αν οι ίδιοι εξακολουθούν να προστατεύουν τη σχέση τους από την υπερβολική δημοσιότητα.