Διονύσης Σχοινάς: “Έγινε στρόβιλος και μας ρούφηξε κάτω” – Το σοκαριστικό ναυάγιο με τον πατέρα του όταν ήταν παιδί

Το σοκαριστικό ναυάγιο που έζησε σε μικρή ηλικία μαζί με τον πατέρα του αποκάλυψε ο Διονύσης Σχοινάς, μιλώντας στην εκπομπή The 2Night Show, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως σώθηκαν κυριολεκτικά από θαύμα.

Συγκεκριμένα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης είπε: «Πήγαμε για ψάρεμα με τον μπαμπά μου. Η πρώτη φορά που με έγραψαν οι εφημερίδες ήταν για ένα ναυάγιο και είχα μαζί μου την κιθάρα. Ήμασταν τέσσερα άτομα σε ένα μικρό βαρκάκι, όταν το Λιμενικό μάς προειδοποίησε να φύγουμε γιατί ερχόταν κακοκαιρία. Εμείς μείναμε και ξαφνικά δύο-τρία κύματα έγιναν στρόβιλος και μας ρούφηξαν όλους κάτω», περιέγραψε.

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Στη συνέχεια, ο Διονύσης Σχοινάς ανέφερε: «Από την πίεση πετάχτηκαν οι σιρταρωτές θέσεις του σκάφους στην επιφάνεια και πιαστήκαμε από αυτές. Κολυμπάγαμε περίπου μιάμιση ώρα μέχρι να φτάσουμε στο Γαιδουρονήσι. Τότε δεν υπήρχαν κινητά για να ειδοποιήσουμε κάποιον», ανέφερε.

Ο Διονύσης Σχοινάς αποκάλυψε ακόμη πως, την ώρα που ο πατέρας του ψάρευε, εκείνος έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε Καζαντζίδη, παρότι ήταν μόλις 14 ετών. Η περιγραφή του προκάλεσε το χιουμοριστικό σχόλιο του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος είπε: «Ήσουν σαν την ορχήστρα του Τιτανικού», με τον τραγουδιστή να απαντά γελώντας: «Ακριβώς αυτό ήμουν!».

Κλείνοντας, ο Διονύσης Σχοινάς παραδέχτηκε πως, παρά την τρομακτική αυτή εμπειρία, η αγάπη του για το ψάρεμα δεν έσβησε ποτέ. «Με το ψάρεμα έχω λύσσα», είπε χαρακτηριστικά.

«Την πρώτη φορά που είδα την Καίτη δεν μου άρεσε καθόλου»

Στη συνέχεια, η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην στραφεί και στον μακροχρόνιο γάμο του με την Καίτη Γαρμπή.

«Δεν με νοιάζει καθόλου αν με πήγε πίσω ο γάμος μου επαγγελματικά. Ήταν επιλογή μου να μείνω σπίτι και να μεγαλώσω το παιδί μας, έγινε όταν έπρεπε. Κάποιος έπρεπε να το κάνει. Ήμουν με τον γιο μου και ήταν τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου», εξομολογήθηκε ο Διονύσης Σχοινάς και υπογράμμισε χαρακτηριστικά:

«Τι να μετανιώσω; Που παντρεύτηκα τη Γαρμπή και μου έδωσε τον γιο μου; Τι κακό μου έκανε;».

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«Η Καίτη ήταν ακριβώς ό,τι ονειρευόμουν και ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά μου. Την πρώτη φορά την είδα στο Ribas και δεν μου άρεσε καθόλου, ούτε όπως τραγουδούσε ούτε όπως ήταν ντυμένη. Μετά την είδα και στη Eurovision και λέω “κοίτα θράσος να βγαίνει σε τόσο κόσμο με αυτό το φόρεμα”. Είδα και το κοντινό της μετά, τα 50 δευτερόλεπτα, και λέω “Χριστέ κι απόστολε”.

Μετά την είδα στο Poseidonio με τον Λάμπη (Λιβιεράτο) και λέω “αυτήν την παντρεύτηκα”. Στην αρχή δεν μου έδινε σημασία, ήμουν αόρατος. […] Στο πρώτο μας τηλεφώνημα με την Καίτη, με πήρε στις 5 το πρωί και το κλείσαμε στις 2 το μεσημέρι», αφηγήθηκε σε άλλο σημείο ο Διονύσης Σχοινάς.