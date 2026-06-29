ΠΑΣΟΚ: “Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπάτησε τους συνταξιούχους – Υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και τον εφάρμοσε πιστά”

«Η κυβέρνηση στον απολογισμό της επταετίας της πανηγυρίζει για την ονομαστική αύξηση 16,4% των συντάξεων, ενώ στο ίδιο γράφημα αποδέχεται πως ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε ονομαστικά 19,8% μόλις την τελευταία πενταετία», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε ανακοίνωσή του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ομολογεί ξεκάθαρα πως μείωσε το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων», προσθέτοντας ότι «αν λάβει κανείς υπόψη πως ο σωρευτικός πληθωρισμός στα τρόφιμα αυξήθηκε από το 2021 περίπου κατά 39%, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πως η μείωση των συντάξεων είναι ακόμα μεγαλύτερη». Σημειώνει ότι «σκοπίμως το κυβερνητικό αφήγημα δεν αναφέρει πως ακόμα και αυτή τη μικρή ονομαστική αύξηση που είναι κάτω από την αύξηση του πληθωρισμού, δεν την έλαβαν όλοι οι συνταξιούχοι καθώς εξαιρέθηκαν όσοι είχαν προσωπική διαφορά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπάτησε τους συνταξιούχους. Υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και τον εφάρμοσε πιστά» και καταλήγει: «Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Για μια κυβέρνηση που θα κοιτά τους συνταξιούχους στα μάτια».