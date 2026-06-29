Αμυγδαλέζα: Συνελήφθη 26χρονος που επιχείρησε να εισάγει ναρκωτικά στο Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών – Τα είχε κρύψει σε ραφή παντελονιού
Οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Από αστυνομικούς του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας, συνελήφθη απογευματινές ώρες της 25-6-2026, 26χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., για παραβίαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Ειδικότερα, ο 26χρονος μετέβη για επισκεπτήριο στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας, όπου κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -64- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -12,8- γραμμ. κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, επιμελώς κρυμμένες στη ραφή παντελονιού που προοριζόταν για έγκλειστο.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
πηγή στην Google
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