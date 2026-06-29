Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο Τρίτη 30/6 σε πολλές περιοχές της χώρας – Δείτε τον χάρτη

Σε υψηλό κίνδυνο (επίπεδο 3) εκδήλωσης πυρκαγιάς θα βρεθούν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο Τρίτη 30/06.

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οι περιοχές που είναι σε “κίτρινο” συναγερμό αύριο είναι:

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η Αττική, η Εύβοια, η Βοιωτία, η Φωκίδα, η Αιτωλοακαρνανία, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, η Ροδόπη, ο Έβρος, η Φθιώτιδα, η Αχαΐα, η Ηλεία, η Θεσσαλονίκη, και τα νησιά της Π.Ε. Ρόδου.

Από αμέλεια το 85% των πυρκαγιών

Σε ανθρώπινη αμέλεια οφείλεται η συντριπτική πλειονότητα των αγροτοδασικών πυρκαγιών στη χώρα μας, όπως ανέφερε ο αντιπύραρχος και αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αρτοποιός, μιλώντας στο ΕΡΤNews, είπε ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές, σε συνθήκες πολύ υψηλού κινδύνου (δείκτης επικινδυνότητας 4), ωστόσο ο μηχανισμός κατάφερε να περιορίσει όλες τις εστίες.

«Το περασμένο Σαββατοκύριακο, με μετεωρολογικές συνθήκες και δείκτη επικινδυνότητας 4, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε περισσότερες από 76 δασικές πυρκαγιές. Ο μηχανισμός από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε με εναέριες και επίγειες δυνάμεις, με τη συμβολή των εθελοντών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να τις περιορίσουμε και να τις ελέγξουμε», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις αιτίες πρόκλησης των πυρκαγιών, υπογραμμίζοντας ότι η αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα.

Όπως εξήγησε, στις συνηθέστερες αιτίες περιλαμβάνονται:

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