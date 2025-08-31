Γιώργος Κόρομι: Το βιογραφικό του παίκτη του Exathlon

Ο Γιώργος Κόρομι είναι ένας από τους 10 άνδρες και πρώην Survivors που συμμετέχουν στο Exathlon και έχει μπει αρκετά δυναμικά με σκοπό να κατακτήσει την νίκη. Πρόκειται για έναν άκρως δύσκολο αντίπαλο που στο Survivor κατάφερε να εντυπωσιάσει με τις αγωνιστικές του επιδόσεις, ενώ έχοντας την αμέριστη στήριξη της συζύγου του, θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό τόσο για εκείνη όσο και για την μονάκριβη κόρη τους.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

H ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές του

Η καταγωγή του Γιώργου Κόρομι είναι από την Ουγγαρία, ωστόσο από μικρή ηλικία μένει στην Ελλάδα. Όσον αφορά την ηλικία του είναι 38 ετών και αφότου ολοκλήρωσε το σχολείο αποφάσισε να σπουδάσει γραφιστική και 3D Animation.

Η ενασχόληση με το μόντελινγκ

Γενικότερα ο Γιώργος Κόρομι έχει δοκιμαστεί σε διάφορα επαγγέλματα, μεταξύ των οποίων μπάρμαν, ενώ έχει ασχοληθεί και με τον χώρο της εστίασης. Παράλληλα, λόγω της πολύ εντυπωσιακής εμφάνισής του έχει ασχοληθεί και με το μόντελινγκ και έχει περπατήσει σε πασαρέλες πολύ μεγάλων σχεδιαστών μόδας.

Η προσωπική του ζωή

Εδώ και πολλά χρόνια ο Γιώργος Κόρομι έχει βρει στο πρόσωπο της συζύγου του τον άνθρωπό του. Το ζευγάρι έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης ενώ 3 μήνες πριν ήρθε στη ζωή η μονάκριβη κόρη τους. Το ζευγάρι περνά μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, ενώ η σύντροφός του και η κόρη τους αποτελούν για εκείνον την μεγαλύτερη πηγή δύναμης.

Η συμμετοχή στο Exathlon

Από την συμμετοχή του στο Survivor ο Γιώργος Κόρομι είχε εντυπωσιάσει με τις επιδόσεις του. Μέσα στο Exathlon πρόκειται όντας προσηλωμένος στον στόχο του να σημειώσει σημαντικές επιδόσεις, ενώ η μόνη δυσκολία που αναμένεται να αντιμετωπίσει είναι το γεγονός ότι θα του λείπει η οικογένειά του.