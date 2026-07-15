Έσβησε η φωτιά στο Μαντούδι Ευβοίας – Σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς η περιοχή

Κατεσβέσθη σε 30 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Μαντούδι Ευβοίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μαντούδι Ευβοίας σήμερα 15 Ιουλίου 2026 περίπου στις 13:15

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις και επιχείρησαν 41 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης-Αγίας Άννας συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ ελάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά ΚΑΤΕΣΒΕΣΘΗ σε 30 λεπτά.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.