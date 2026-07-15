Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Προφυλακίστηκε και ο 24χρονος για την επίθεση – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, προφυλακίστηκε, μετά την απολογία του, ο 24χρονος που συνελήφθη για την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια.

Με την ομόφωνη απόφαση για την προφυλάκισή του, πλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος είπε πως παραχώρησε το διαμέρισμα σε γνωστό του πρόσωπο που δεν εμπλέκεται στη μέχρι τώρα δικογραφία και αυτός ήταν που έδωσε πρόσβαση στους δύο συγκατηγορούμενους του.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της ανακρίτριας, ο ίδιος φέρεται να απολογήθηκε ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε άτομο το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για τη διαδρομή που ακολούθησαν μετέπειτα αυτά.

Επίσης, φέρεται να υποστηρίζει πως δεν έχει περάσει από το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο από τις 29 Ιουνίου.

Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες– μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι, ο 29χρονος και η 26χρονη, έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή, μετά την απολογία τους στην ίδια ανακρίτρια.