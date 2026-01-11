Gio Καραντώνης (Gio Kay): Ποιος είναι ο επιχειρηματίας πατέρας του, Στάθης Καραντώνης

Ο Gio Καραντώνης (Gio Kay) αποτελεί μία από τις πιο αξιοσημείωτες συμμετοχές στο Survivor 2026, που μεταξύ άλλων αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον. Είναι ένας από τους 12 παίκτες της ομάδας των Αθηναίων και με την χαρακτηριστική αύρα “hustla” που έχει, αναμένεται να αναταράξει τις ισορροπίες μέσα στο παιχνίδι.

Ο Gio Kay είναι ευρύτερα γνωστός στο νεανικό κοινό για τις viral ατάκες του και τη… “φιλοσοφική” του προσέγγιση γύρω από την επιτυχία και τη ζωή, επιμένοντας πως πρέπει να έχει κανείς σωστή “νοοτροπία” για να επιτύχει οτιδήποτε στη ζωή. Κάνει viral clips στο TikTok / YouTube / Instagram με quotes γύρω από νοοτροπία, hustle mindset και αυτοβελτίωση — όπως τα “do dis, do dat” και “nootropia, read a book”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο της δράσης του βρίσκονται η πλατφόρμα Hustle House και η δισκογραφική εταιρεία Aktive Records, μέσω των οποίων επιχειρεί να ενισχύσει την εξέλιξη της ελληνικής rap κουλτούρας. Το γεγονός ότι είναι ένας μη τυπικός χαρακτήρας reality — όχι αθλητής, ούτε τηλεοπτική περσόνα από πριν, αλλά επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου — τον καθιστά σίγουρα το “must-see” του φετινού Survivor και είναι σίγουρο ότι θα αποτελέσει έναν αρκετά δυνατό αντίπαλο για τους υπόλοιπους 23 παίκτες.

Διαβάστε επίσης: Gio Καραντώνης (Gio Kay) – Ποιος είναι ο viral Ελληνοαμερικάνος που μπαίνει με νοοτροπία “hustla” στο Survivor 2026



Ποιος είναι ο πατέρας του Gio Καραντώνης (Gio Kay)

Ο πατέρας του Gio Καραντώνης, Στάθης Καραντώνης, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1963, έχει εμπλακεί σε διοικητικά θέματα διαφόρων ποδοσφαιρικών συλλόγων της Ελλάδας. Δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην ΠΑΕ Ηρακλής όντας από το 2018 αντιπρόεδρος της ομάδας, στο πλευρό του μεγαλομετόχου, Τομ Παπαδόπουλου.

Ο ίδιος με δική του προσωπική προσπάθεια επιχείρησε να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα όσον αφορά την ανασυγκρότησή της μετά από μία μεγάλη περίοδο οικονομικών δυσχερειών που την εμπόδιζαν να ανθίσει, γι αυτό και θεωρείται βασικός παράγοντας στη διοικητική προσπάθεια την περίοδο 2018-2019.