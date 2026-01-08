Γιάννης Βόγλης: Βρέθηκαν στα σκουπίδια τα βραβεία του – Περαστικός τα πουλάει στο διαδίκτυο

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε όσους αντίκρισαν τα προσωπικά αντικείμενα και τις τιμητικές διακρίσεις του σπουδαίου Γιάννη Βόγλη πεταμένα δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του κορυφαίου ηθοποιού, τρία ιστορικά του βραβεία εντοπίστηκαν από έναν περαστικό, αφημένα πάνω σε ένα παλιό τραπέζι στον δρόμο.

Μαζί με τα βραβεία, που αποτελούν κομμάτι της σύγχρονης καλλιτεχνικής ιστορίας της χώρας, βρέθηκαν και προσωπικά του αντικείμενα, όπως ένας αναπτήρας, ένας φακός και μια μπρούτζινη βάση.

Η εικόνα των ιστορικών διακρίσεων ανάμεσα σε καθημερινά σκεύη και απορρίμματα προκαλεί θλίψη, καθώς μαρτυρά την εγκατάλειψη κειμηλίων ενός ανθρώπου που σφράγισε με την παρουσία του το ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο.

Περαστικός τα πουλάει στο διαδίκτυο

Ο άνθρωπος που βρήκε τα αντικείμενα δήλωσε πως τα περισυνέλεξε θέλοντας να τους δώσει «μια δεύτερη ευκαιρία», προκειμένου να μην καταστραφούν οριστικά.

Ωστόσο, η συνέχεια δόθηκε στις ψηφιακές πλατφόρμες αγοραπωλησιών, καθώς τα βραβεία αναρτήθηκαν προς πώληση στο διαδίκτυο, αναζητώντας πλέον νέο ιδιοκτήτη μέσω αγγελιών.

Η εφημερίδα επικοινώνησε με τον γιο του αείμνηστου ηθοποιού, Ροβέρτο Γκόγκλη, ο οποίος δήλωσε: «Τα βραβεία αυτά υπήρχαν στο σπίτι του πατέρα μου, στην Παλλήνη, όσο ζούσε. Όταν πέθανε, το 2016, τα πήγαμε στην αποθήκη. Κάποια στιγμή, πρέπει να τα πήγαμε και για ανακύκλωση, δεν θυμάμαι. Δεν ήξερα ότι έχουν βγει προς πώληση».

Δείτε παρακάτω σχετικό βίντεο: