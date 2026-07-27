Πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας, 27 Ιουλίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Ιουλίου 2026, περίπου στις 10:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

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#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.