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ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Καίει δασική έκταση

Πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:05

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας, 27 Ιουλίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Ιουλίου 2026, περίπου στις 10:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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