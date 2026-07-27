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Θοδωρής Φέρρης: Μέθυσε σε συναυλία στα Χανιά – “Είμαι γάμ@@@ε τα, θέλω να είστε επιεικείς” (βίντεο)

Ο τραγουδιστής ήπιε πολύ αλκοόλ κατά τη διάρκεια της νύχτας

Θοδωρής Φέρρης: Μέθυσε σε συναυλία στα Χανιά – “Είμαι γάμ@@@ε τα, θέλω να είστε επιεικείς” (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ένα… ευτράπελο σημειώθηκε σε συναυλία του Θοδωρή Φέρρη το Σάββατο, 25 Ιουλίου στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης ήπιε πολύ αλκοόλ κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί μεθυσμένος, ζητώντας την κατανόηση του κοινού.

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@zooula_geo Οχι εμείς ευχαριστούμε Θοδωρη μας 🤍 #chania #ferris #ferristhodoris #fy #viral @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος – Z O O U L A 🤍

Συγκεκριμένα ο Θοδωρής Φέρρης είπε από το μικρόφωνο: «Είμαι γάμ@@@ε τα. Θέλω να είστε επιεικής στο TikTok, μην με διαλύσετε».

@ektoras92

♬ πρωτότυπος ήχος – Ektoras

Μάλιστα, σε κάποια κομμάτια της συναυλίας δεν άντεξε να συνεχίσει το τραγούδι και έβαλε τα γέλια.

@ektoras92

♬ πρωτότυπος ήχος – Ektoras

@zooula_geo Οταν ο Φερρης έρχεται Χανιά και ξεκινάνε τα κεράσματα και οι κούπες 😆 Υπέροχος 🤍 #viral #fy #ferris #φερρης #ferristhodoris @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος – Z O O U L A 🤍

Όπως εξομολογήθηκε «μου συνέβη το εξής πολύ περίεργο, μέθυσα. Πού είναι το περίεργο. Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθυσα ρε παιδιά, δεν σκότωσα και κανέναν».

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