Θοδωρής Φέρρης: Μέθυσε σε συναυλία στα Χανιά – “Είμαι γάμ@@@ε τα, θέλω να είστε επιεικείς” (βίντεο)

Ένα… ευτράπελο σημειώθηκε σε συναυλία του Θοδωρή Φέρρη το Σάββατο, 25 Ιουλίου στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης ήπιε πολύ αλκοόλ κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί μεθυσμένος, ζητώντας την κατανόηση του κοινού.

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Συγκεκριμένα ο Θοδωρής Φέρρης είπε από το μικρόφωνο: «Είμαι γάμ@@@ε τα. Θέλω να είστε επιεικής στο TikTok, μην με διαλύσετε».

Μάλιστα, σε κάποια κομμάτια της συναυλίας δεν άντεξε να συνεχίσει το τραγούδι και έβαλε τα γέλια.

Όπως εξομολογήθηκε «μου συνέβη το εξής πολύ περίεργο, μέθυσα. Πού είναι το περίεργο. Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθυσα ρε παιδιά, δεν σκότωσα και κανέναν».