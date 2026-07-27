Θοδωρής Φέρρης: Μέθυσε σε συναυλία στα Χανιά – “Είμαι γάμ@@@ε τα, θέλω να είστε επιεικείς” (βίντεο)
Ο τραγουδιστής ήπιε πολύ αλκοόλ κατά τη διάρκεια της νύχτας
Ένα… ευτράπελο σημειώθηκε σε συναυλία του Θοδωρή Φέρρη το Σάββατο, 25 Ιουλίου στα Χανιά.
Συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης ήπιε πολύ αλκοόλ κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί μεθυσμένος, ζητώντας την κατανόηση του κοινού.
@zooula_geo Οχι εμείς ευχαριστούμε Θοδωρη μας 🤍 #chania #ferris #ferristhodoris #fy #viral @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος – Z O O U L A 🤍
Συγκεκριμένα ο Θοδωρής Φέρρης είπε από το μικρόφωνο: «Είμαι γάμ@@@ε τα. Θέλω να είστε επιεικής στο TikTok, μην με διαλύσετε».
@ektoras92
Μάλιστα, σε κάποια κομμάτια της συναυλίας δεν άντεξε να συνεχίσει το τραγούδι και έβαλε τα γέλια.
@ektoras92
@zooula_geo Οταν ο Φερρης έρχεται Χανιά και ξεκινάνε τα κεράσματα και οι κούπες 😆 Υπέροχος 🤍 #viral #fy #ferris #φερρης #ferristhodoris @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος – Z O O U L A 🤍
Όπως εξομολογήθηκε «μου συνέβη το εξής πολύ περίεργο, μέθυσα. Πού είναι το περίεργο. Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθυσα ρε παιδιά, δεν σκότωσα και κανέναν».
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις