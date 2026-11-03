ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Χάθηκε η εμπιστοσύνη στις φιλανθρωπικές οργανώσεις;
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ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Χάθηκε η εμπιστοσύνη στις φιλανθρωπικές οργανώσεις; Ψήφισε Εδώ
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ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Σάκκαρη: Η δημόσια τοποθέτηση για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και η δωρεά των 8.000 ευρώ

"Ίσως αυτό να είναι το πιο σκληρό κομμάτι αυτής της ιστορίας..."

Μαρία Σάκκαρη: Η δημόσια τοποθέτηση για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και η δωρεά των 8.000 ευρώ
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε δημόσια θέση για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», στην οποία φέρεται να έπεσε θύμα εξαπάτησης, μεταξύ άλλων γνωστών προσώπων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια είχε προσφέρει 8.000 ευρώ με σκοπό την ενίσχυση παιδιού που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Το μεσημέρι της Τρίτης (3/11), η Μαρία Σάκκαρη προχώρησε σε μια εκτενή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την οργή και την απογοήτευσή της για τις εξελίξεις, με έμφαση στα παιδιά και τις οικογένειες που περίμεναν να λάβουν την οικονομική βοήθεια.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

Φωτογραφία

“Υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις που πραγματικά δυσκολεύεσαι να τις χωρέσεις στο μυαλό σου, ειδικά όταν αφορούν παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Η συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά την επονομαζόμενη ΜΚΟ με έχει πληγώσει βαθύτατα, σε βαθμό που δυσκολεύομαι να εκφράσω τόσο τη θλίψη μου όσο και την οργή μου”.

“Αυτό που με θλίβει περισσότερο είναι η σκέψη των παιδιών που περίμεναν μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή, μια ανακούφιση, μια στήριξη. Αλλά και των γονιών τους, που μέσα στην αγωνία και τον καθημερινό τους αγώνα αναζητούν ένα χέρι βοήθειας, μια ελπίδα, έναν άνθρωπο να τους καταλάβει και να τους στηρίξει. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο οδυνηρό είναι για μια οικογένεια να πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά στη βοήθεια που χρειάζεται και τελικά να απογοητεύεται”.

“Ίσως αυτό να είναι το πιο σκληρό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Η διάψευση της ελπίδας και η εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Κανένα παιδί και κανένας γονιός δεν θα έπρεπε να βιώνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε τέτοιες καταστάσεις να μας αποτρέψουν από το να συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Τα παιδιά που έχουν πραγματικά ανάγκη εξακολουθούν να χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ας μην αφήσουμε όσα συνέβησαν να σταθούν εμπόδιο στην επιθυμία μας να προσφέρουμε και ας συνεχίσουμε να βοηθάμε με αγάπη και προσοχή”, έγραψε κλείνοντας η Μαρία Σάκκαρη.

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